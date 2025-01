Neil Young odmítl hrát na Glastonbury. Festival je podle něj pod korporátním vlivem stanice BBC

Jeden z největších evropských hudebních festivalů zůstane letos bez jedné z velkých plánovaných hvězd. Kanadsko-americký písničkář Neil Young ohlásil, že odmítá hrát na britském Glastonbury. Na svém webu to oznámil s tím, že festival se mu zdá být pod korporátním vlivem a že se mu nelíbí požadavky stanice BBC, která je partnerem festivalu. Londýn 11:07 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neil Young během svého vystoupení v Zenithu v Paříži | Foto: Nicolas Briquet | Zdroj: Reuters

Oficiální stanovisko je dostupné na webu kapely Chrome Hearts, kde se píše, že se všichni těšili, jak si na Glastonbury zahrají, protože je to jejich nejoblíbenější venkovní vystoupení. Prý jim bylo řečeno, že partnerem festivalu je teď stanice BBC.

Stanice po nich chtěla množství věcí, o které však skupina nemá zájem. „Zdá se, že Glastonbury je teď pod korporátním vlivem a už není takový, jak si ho pamatuji,“ píše se dál v Youngově oficiálním prohlášení.

Po Neilu Youngovi i Joni Mitchellová. Písničkářka chce kvůli kontroverznímu podcastu opustit Spotify Číst článek

Young a jeho tým nic bližšího neuvedli ani na svém webu, ani na dotaz britských médií. Samotná BBC věc odmítla komentovat a více k tomu neuvedlo ani vedení festivalu. O Youngově letošní účasti na festivalu se už dříve spekulovalo, oficiálně ji však vedení neavizovalo.

Motiv sporu

Web deníku The Guardian nebo třeba BBC uvádí, že se spor mohl točit okolo toho, co z Youngova koncertu může britská veřejnoprávní stanice vysílat. Právě o tom se totiž stanice a hudebníkův tým přeli při Youngově posledním vystoupení na festivalu.

BBC tehdy z Youngova dvouhodinového vystoupení na hlavním pódiu odvysílala pět písní, na což si diváci a posluchači stěžovali. BBC tehdy odpovídala, že to je výsledek několikaměsíčního vyjednávání s Youngovým týmem, který věří v kouzlo živého vystoupení.

Během festivalového víkendu povolili odvysílání jediné písně, a to Rockin' In The Free World. Youngův tým si proto nepřál, aby britský rozhlas a televize vysílal záznamy z koncertu. Jestli to byl hlavní bod sporu i tentokrát, však nevíme.

Young tehdy hrál na hlavní Pyramid stagi, kde kromě něj vystoupili třeba Bruce Springsteen nebo kapela Blur. Young tehdy svoje hraní zakončil předělávkou skladby Day In A Life od Beatles.

Další kontroverze

Nejedná se o první silné rozhodnutí Neila Younga. Například v roce 2020 zažaloval kampaň tehdy obhajujícího prezidenta Donalda Trumpa za to, že k politickým účelům využila dvě jeho písně na svých předvolebních mítincích.

Kanadský písničkář Young chce po Spotify, aby stáhla jeho hudbu. Vadí mu podcast Joea Rogana Číst článek

Hudebník později žalobu bez dalšího vysvětlení stáhl. Spekulovalo se, že se tak mohlo stát na základě mimosoudní dohody.

Vystupující na Glastonbury

Přestože jsou lístky na festival v Glastonbury už dávno vyprodané, organizátoři hlavní hvězdy oznamují až v březnu. Celý seznam vystupujících je známý až v červnu. Oficiálně je potvrzené, že v Glastonbury zahraje legendární britský rocker Rod Stewart.

Jediné další jméno na veřejnost uniklo koncem listopadu, když svou účast nechtěně prořekl americký kytarista a zpěvák Nile Rodgers.