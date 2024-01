Nejen oblek, i kytara se šije na míru, vysvětluje výrobce mistrovských nástrojů Pražan

Jednoho dne se probudil a už ráno věděl, že večer začne vyrábět kytary. Dnes je Libor Pražan se svou malovýrobou Živnostníkem roku 2023 v Jihočeském kraji. Původně se věnoval restaurování historického nábytku, svou zálibu v řezbářství zdědil po předcích. K hudebním nástrojům si ale našel cestu sám. České Budějovice 9:18 20. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Pražan s vlastnoručně vyrobenou replikou kytary Johna Lennona | Foto: Judita Šímová | Zdroj: Český rozhlas

Skrze setkání s mistry oboru i díky návodu na internetu postavil Libor Pražan svou první kytaru. Nezůstalo u ní. V současnosti vyrábí mistrovské nástroje pro kytarové mágy, studenty hudby i rockery.

„Kytara musí mít zvuk. To je rozdíl mezi továrním nástrojem a tím ručně stavěným. A také je to důvod, proč existují kytaráři a takzvané mistrovské nástroje. Odlišují se právě zvukem. To je nejvyšší kritérium, které požaduje každý hráč na hudební nástroj,“ říká.

Následují kritéria osobní. „Jako například, že kytara musí dobře padnout do ruky. Někdo je vyššího vzrůstu, někdo menší, někdo má široké dlaně, jiný krátké prsty. Dělají se různé parametry, tak aby kytara byla šitá na míru,“ vysvětluje kytarář.

I pro slečnu, která se učí na konzervatoři a má drobné jemné ruce, uzpůsobí krk nástroje tak, aby jej zvládla. „Mladí studenti hudby, kterým je sedmnáct, osmnáct let, už hrají opravdu krásně. A je to přesně o tom – vyplatí se tvarovat jim kytaru na míru. Je to podobné, jako když si necháte ušít šaty, nebo v mém případě oblek. Když si potom to sako obléknu, cítím se v něm jako ve vlastní kůži. Tak je to i s kytarou,“ líčí.

Na sako si občas někdo připíchne sponu. Chtějí i zákazníci kytaráře vlastní design svých nástrojů? „To je to, co mě nesmírně baví, protože jsem vyšel z prostředí, kde se dělají různé marketérie, květinové intarzie a tak dále. Já si tím nesmírně komplikuju život, protože taková kytara pochopitelně trvá mnohem déle. Nicméně jsem člověk, který už zřejmě přišel na svět s tím, že nedokáže oddělit funkčnost od krásy,“ odpovídá Libor Pražan.

A tak si na sebe často, dobrovolně a rád šije bič. „I když přijde zákazník, který o něco takového neprojevuje zájem, já mu to nabízím,“ směje se, „z výsledku mám pak dlouhodobou radost.“

Je to třešnička na dortu od mistra cukráře. Je to, jako by ženě někdo na ty zakázkové šaty ještě ručně aplikoval výšivku. „Je to ruční práce, skládání mikroskopických dřívek do tvaru květin, různých obrazců a tak dále,“ dodává Libor Pražan.

Celý rozhovor s výrobcem mistrovských kytar Liborem Pražanem si poslechněte výše.