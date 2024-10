Nejrychlejší klavírista vystoupí v O2 Aréně. Za minutu zahrál 765 tónů, zapsal se do knihy rekordů

Klavír spíš bere jako velký bicí nástroj - ostatně když na něj hraje, zní to, jako kdyby s ním na pódiu byl celý orchestr. V pátek vystoupí v pražské O2 aréně jeden z nejrychlejších klavíristů na světě, třiatřicetiletý maďarský instrumentalista Peter Bence. Za jednu minutu dokázal na klavír zahrát 765 tónů, i díky tomu byl zapsán v Guinessově knize rekordů. „Virtuózní věci mi přišly vždycky přirozené,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 7:30 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdy jste začal hrát na klavír? Vzpomínáte si na to?

Musel mi být tak jeden nebo dva roky, byl jsem hodně malý. U prarodičů jsme měli pianino, malé pianino, a já jsem sotva chodil, ale mohl jsem se natáhnout ke klávesám a tak nějak to pianino objevovat.

A máte ještě to piáno?

Ano, máme. A je to vlastně značka Petrof, což je český výrobce klavírů. Takže se dá říct, že jsem svou kariéru začal na českém klavíru.

Kdo vás inspiroval?

Když jsem byl malý, tak jsem byl silně inspirován klasickou hudbou, zejména Mozartem a Chopinem. A později jsem začal objevovat filmovou hudbu, zejména Johna Williamse, který napsal hudbu ke Star Wars, Harrymu Potterovi, E.T., Jurskému parku, ke všem těm úžasným filmům. A vždycky jsem byl velkým fanouškem symfonických orchestrů.

Vy na klavír nejen hrajete, ale dost výrazně při tom i tančíte…

Pro mě to je naprosto přirozené. Taneční část si ale vlastně ani moc nevybavuji. Jsem v takovém proudu hudby, kterou se unáším. Možná to někdy vypadá trochu teatrálně, ale díky tomu si hru na klavír užívám.

Videa na Youtube

Proslavil jste se díky videím na YouTube. Jak vás napadlo hrát popové písně nebo hudbu z filmů?

Já jsem nikdy nebyl klavíristou v tom tradičním slova smyslu. Měl jsem vždycky pocit, že existuje mnoho jiných, lepších, než jsem já. Ale měl jsem své originální myšlenky a své skladby a říkal jsem si, že musím najít něco, co je pro mě jedinečné. A pak jsem si říkal, že by bylo skvělé interpretovat hudbu Michaela Jacksona nebo skupiny Queen. Pro mě jako aranžéra a skladatele to byla výzva, a tak jsem se tomu začal věnovat.

Stále patříte k nejrychlejším klavíristům na světě. Jak cvičíte, abyste si udržel rychlost?

Na rychlosti už mi vlastně nezáleží. Proč? Protože tyhle rychlé, virtuózní věci mi přišly vždycky přirozené. Nikdy jsem nemusel moc cvičit, abych dosáhl takových výsledků. Takže rychlost pro mě nikdy nebyla problém, spíš mi jde o kvalitu aranžmá a celkovou kompozici. Považuji se více za skladatele a aranžéra, který shodou okolností hraje na klavír, než za performera v tradičním smyslu slova.

Hrajete podle not, nebo máte hudbu v hlavě?

Je to zajímavé, protože jsem se v hudební škole učil číst noty a skladbu. Ale vždy jsem raději používal uši, protože jako student jsem se tak mohl učit mnohem rychleji. Dnes, když skládám nebo aranžuji, nepotřebuji si nic zapisovat, všechno mám v hlavě. Když se učím novou skladbu, obvykle si ji poslechnu a zapamatuji si ji.

Takže si jen poslechnete hudbu z rádia nebo Spotify a pak ji zahrajete na klavír?

Přesně tak.

Hráváte někdy tak rychle, že se vám pletou prsty?

To se samozřejmě stává, ale problém není ani tak rychlost, jako spíš správné držení těla. Pro klavíristy je mnohem větší riziko špatné držení těla, které zatěžuje krk a páteř. Udržení dobré tělesné kondice je pro mě důležitější než samotné prsty.

Vybírání písní

Jak vybíráte popové písně, které aranžujete na klavír? Jaký je váš postup?

Nejdříve musí být ta skladba pro mě osobně zajímavá. Dalším důležitým kritériem je, zda se hodí pro klavír. Některé písně prostě kvůli melodii nebo harmonické a rytmické struktuře pro klavír vhodné nejsou. Když ale najdu píseň, která se hodí, přemýšlím, jak ji upravit, aby zněla přirozeně a organicky, jako by byla napsaná přímo pro klavír.

Která skladba pro vás byla nejtěžší na aranžování a hraní?

Jednou z nejtěžších skladeb byla určitě „Bohemian Rhapsody“. Je to dlouhá a složitá skladba, dokonce i v původní verzi. Původně jsem ji ani nechtěl aranžovat, ale kvůli velkému zájmu jsem se nakonec rozhodl, že to zkusím. Nechtěl jsem narušit dokonalost originálu, a tak jsem si představil, jak by ji napsali různí klasičtí skladatelé nebo jak by ji složil Freddie Mercury, kdyby byl klasickým skladatelem.

Jak důležité jsou pro vás sociální média a YouTube?

V dnešní době internetu jsou sociální média neocenitelná pro všechny umělce a kreativce. Pomáhají sdílet vaši tvorbu a budovat publikum. Bez nich to prostě nejde, takže pro mě jsou sociální média skvělým nástrojem, jak oslovit fanoušky.

Co byste poradil mladým klavíristům, kteří vás obdivují a chtějí být úspěšní?

Neexistuje jednoznačný recept na úspěch, ale určitě bych doporučil hodně cvičit a neustále se zlepšovat. Najděte svůj jedinečný styl, své silné stránky, a ty rozvíjejte. Úspěch nepřijde hned, je to dlouhý proces, ale důležité je nevzdávat se, i když se někdy nedaří.

Zpíváte někdy při hře na klavír?

Ne, spíš si v hlavě představuji bicí.

Kdyby váš klavír mohl mluvit, co by o vás řekl?

Myslím, že by si mou hru užíval. Někteří lidé by se mnou možná nesouhlasili, ale pro mě je klavír hlavně rytmický nástroj. Rytmus je základem hudby a pro mě má obrovský význam.