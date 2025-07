Největší středoevropský open air festival elektronické hudby začíná. Beats for Love přivítá 500 interpretů

Čtyřdenní festival Beats for Love zaplní od středy industriální areál Dolních Vítkovic. Největší open air akce zaměřená na elektronickou hudbu ve střední Evropě potrvá až do noci ze soboty na neděli. Festival přivítá více než 500 interpretů na 18 podiích. Ostrava 22:30 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přípravy před festivalem Beats for Love 2025 v areálu Dolní oblasti Vítkovic | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Čtyřdenní festival Beats for Love zaplní od středy industriální areál Dolních Vítkovic. Největší open air akce zaměřená na elektronickou hudbu ve střední Evropě potrvá až do noci ze soboty na neděli. Festival přivítá více než 500 interpretů na 18 podiích.

K hlavním lákadlům patří vystoupení britského zpěváka Johna Newmana, švédského producenta Axwella, nizozemského DJe Armina van Buurena nebo drum'n'bassového dua Sigma.

Letošní hlavní novinkou, kterou pozná každý návštěvník hned po vstupu do areálu, je nové členění.

„Festival je rozdělený do tří světů – industriálního, vesmírného a plného lásky. Návštěvníci tam najdou různé instalace a doprovodný program. Čeká je tak i výrazné zlepšení i toho mimo-hudebního zážitku,“ řekl pro Radiožurnál ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Kapacita areálu

„Areál Dolních Vítkovic nám zatím kapacitně stačí, ale festival se každoročně blíží svému vyprodání. Některé speciální nebo jednodenní vstupenky jsou už vyprodané. Největší zastoupení mají na festivalu fanoušci z Česka a Slovenska, 12 % je pak z dalších zemí,“ dodává Rudolf.

Akce nabídne i premiéry speciálních show připravených přímo pro tuto událost. Například světovou premiéru B2B projektu A.M.C & Koven nebo novou orchestrální live show kanadského producenta Apashe.

Velkou proměnou projdou také jednotlivá podia – techno scéna Techno Dome se změní v zastřešenou katedrálu a hlavní pódium bude mít tvar srdce v dlaních.

Festival Beats for Love se koná od roku 2013 a za tu dobu si vybudoval renomé napříč evropskou elektronickou scénou. Ročně jej navštěvují desítky tisíc lidí a z původně lokální akce se stala mezinárodní událost s výrazným kulturním i ekonomickým přesahem.

John Newman: energie, hlas, emoce

Britský zpěvák John Newman se proslavil hity jako Love Me Again nebo Come and Get It, které spojují elektronickou produkci s retro pocitem a pořádnou dávkou soulu. V Ostravě vystoupí s plnohodnotnou live show a slibuje nejen taneční atmosféru, ale i momenty, kdy mráz přejede po zádech. Naživo se totiž jeho výrazný hlas stává silnou zbraní, která dokáže roztančit i dojmout.

Armin van Buuren: trance legenda bez hranic

Armin van Buuren je stálicí světové elektronické scény. Nizozemský DJ a producent přiváží do Ostravy velkolepou show, která bude patřit k vrcholům letošního ročníku. Jeho sety bývají pečlivě vystavěné, gradují jako klasická symfonie a spojují fanoušky napříč generacemi – ať už přijdou za melodií nebo energií.

Axwell: švédská kvalita na hlavní stage

Švédský DJ Axwell je jedním z pilířů legendárního tria Swedish House Mafia. Jeho sólová kariéra ale rozhodně nezaostává – na kontě má hity jako Feel the Vibe, I Found You nebo Nobody Else, které patří do zlatého fondu house music. Na Beats for Love přiveze set plný energie, melodických breakdownů i euforických dropů, které k festivalovým nocím jednoduše patří.