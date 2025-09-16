‚Nelze normalizovat Izrael na mezinárodních akcích.‘ Neúčastí na Eurovizi hrozí Španělsko či Nizozemsko
Evropská vysílací unie (EBU) čelí bezprecedentnímu tlaku kvůli nadcházejícímu ročníku Eurovize, který se uskuteční v květnu 2026 ve Vídni. Několik veřejnoprávních vysílatelů a politických představitelů varovalo, že pokud se Izrael soutěže zúčastní za běžných podmínek, jejich země se rozhodnou z Eurovize odstoupit.
V médiích, včetně The Times of Israel, se objevily zprávy o neoficiálním doporučení EBU, aby Izrael buď zvážil stažení, nebo vystoupil bez státní vlajky – pod neutrálním symbolem. Jde však pouze o interní konzultace a návrhy mezi vysílateli, EBU sama nepotvrdila žádné oficiální rozhodnutí.
Mezi zeměmi, které již výslovně hrozí neúčastí, pokud Israel bude účastníkem, patří Španělsko, Irsko, Island, Slovinsko a Nizozemsko.
„Nemyslím si, že můžeme normalizovat účast Izraele na mezinárodních akcích, jako by se nic nedělo. Události jako Eurovize nebo Vuelta a España přinášejí určitou reprezentaci země. V případě Eurovize nejde o jednotlivého umělce, ale o někoho, kdo soutěží jménem občanů té země,” uvedl pro španělské veřejnoprávní rádio RTVE tamní ministr kultury Ernest Urtasun.
Konečné rozhodnutí o statutu Izraele má padnout na prosincovém zasedání EBU, kde se bude hlasovat o tom, zda Izrael zůstane plnohodnotným účastníkem, nebo bude muset přijmout omezení.
Eurovize se v posledních letech snaží udržovat apolitický charakter, nicméně konflikt v Gaze a reakce jednotlivých států ukazují, že rok 2026 může být jedním z nejvíce polarizovaných ročníků v historii soutěže. Pokud se EBU nepodaří najít kompromis, hrozí, že poprvé za dlouhá desetiletí dojde k výraznému omezení účasti.
Česko pravděpodobně na jubilejním 70. ročníku Eurovize chybět nebude. Česká televize spustila na začátku září výběrové řízení, do kterého kandidáti mohou posílat své soutěžní písně. O vítězi národního kola rozhodnout hudební experti a částečně také průzkum veřejného mínění.