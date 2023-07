Tři trubky, tuba a ,fantasticky americké‘ publikum. Kvarteto orchestru Českého rozhlasu oslnilo New York

Tři a trubky a jedna tuba si získaly new yorské publikum. Žesťové kvarteto Symfonického orchestru Českého rozhlasu zahrálo tento týden na oslavu stých narozenin rozhlasového vysílání na území někdejšího Československa v koncertním a tanečním sále České národní budovy na Manhattanu v New Yorku. Koncert se jmenoval Od baroka po jazz. New York 11:18 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Českého centra Miroslav Konvalina předestřel program skladeb speciálně upravených pro žesťové kvartet | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Nejdřív byla chvíle příprav a ladění a pak nástup na jeviště pod nápis Národ sobě, který předkové dnešních českých krajanů namalovali nad scénu společenského sálu České národní budovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z New Yorku

Ředitel Českého centra Miroslav Konvalina předestřel program skladeb speciálně upravených pro žesťové kvarteto a mohlo se začít od klasiků vážné hudby, jako jsou Bach nebo Haydn.

„Žesťové kvarteto je určitě naše chlouba, jako celý náš Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který se poté může složit i do menších komorních těles. A pánové kromě toho, že hrají klasickou hudbu, v dechové sekci utvořili během pandemie také dechovkovou kapelu a mají svůj repertoár,“ vyzdvihuje ředitelka sekce uměleckých těles, soutěží a přehlídek Kateřina Konopásková.

Nejdřív byla chvíle příprav a ladění a pak nástup na jeviště pod nápis Národ sobě | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Bylo to trochu i přáním ředitele Českého centra Miroslava Konvaliny, že by chtěl něco netradičního a jestli by to nemohly být trubky. Tak jsme dali dohromady tři trubky a tubu. Pánové si sestavili takový krásný průřez, nádherně to na sebe navazovalo, takže ten potlesk byl zasloužený. Nepodcenili ani přípravu a dokonce požádali dva autory, aby jim udělali úpravu, aby to hezky ladilo trubkám a tubě. Nenechali nic náhodě a úspěch si zasloužili,“ dodává Konopásková.

Do písní dávám svá životní témata. Je asi dobře, že to občas šokuje, míní zpěvačka Havelková Číst článek

„Bylo to opravdu úžasné. Líbily se melodie známé i ty, co jsem neznala. Opravdu všechno bylo úchvatné. Prvních několik klasických skladeb jsem znala, protože se zajímám o vážnou hudbu. A u těch novějších jsem ani nevěděla, kdo je složil. Byl to takový hezký průřez hudební historií,“ nešetřila nadšením po koncertu manažerka marketingu malé firmy Asha.

A také hudebníci byli s diváky spokojeni. „Obecenstvo bylo fantasticky americké, veselé, a uvolněné,“ kvitoval po koncertu potlesk diváků trumpetista Jiří Houdek.

„Obecenstvo bylo fantasticky americké, veselé, a uvolněné,“ kvitoval po koncertu potlesk diváků trumpetista Jiří Houdek. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas