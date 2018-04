Noel Gallagher z Oasis vystoupí v sobotu večer v pražské Lucerně

Velký sál Lucerny v sobotu přivítá Noela Gallaghera, staršího ze dvou bratrů, které dříve proslavila kapela Oasis. Představí pražskému publiku svoji novou desku Who built the moon? A i když už téměř několik let nevystupuje jako člen Oasis, se svojí kapelou High Flying Birds, se dál - byť nepřímo - potýká se svým bratrem Liamem. Praha 14:48 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V polovině devadesátých let hudební svět klečel bratrům Gallagherovým a jejich kapele Oasis tzv. u nohou. Jejich druhá deska (What`s the story?) Morning Glory z roku 1995 byla nejen obrovským komerčním úspěchem. V roce 2010 ji na Brit Awards dokonce vyhlásili nejlepší britskou deskou předchozích třiceti let. To už ale kapela Oasis rok neexistovala.

Liam a Noel Gallagherovi byli už od vzniku Oasis v roce 1991 známí svými spory a hádkami, které několikrát skončili dokonce tím, že starší bratr Noel opustil kapelu v průběhu turné.

V srpnu 2009 ale jedna z hádek před koncertem v Paříži vygradovala tak, že Liam údajně hodil po Noelovi švestku a ohrožoval ho jeho vlastní kytarou. Oasis koncert neodehráli a Noel několik hodin na to oznámil svůj odchod z kapely. Dva roky poté vydal své první eponymní album Noel Gallagher`s High Flying Birds.

Nevraživost mezi oběma bratry ale rozpadem Oasis neskončila - aspoň Liam dál provokuje na sociálních sítích. Oba bratři loni vydali své nové desky - Noel už svou třetí s High Flying Birds s názvem Who built the moon? Liam zase svůj sólový debut As you were.

Obě desky získaly vesměs velmi dobré recenze, v prodejích ale v prvních týdnech po vydání Liam svého stašího bratra porazil. V Česku letos zatím, aspoň co do počtu vystoupení, vyhrává naopak Noel. Liam se totiž v na českých pódiích tento rok zřejmě neukáže a fanoušci za ním musí vyrazit za hranice - například na maďarský festival Sziget.

