Kreml získá nového ‚užitečného idiota‘, píše Newsweek o ocenění Nohavici od Putina

Jestli český písničkář Jaromír Nohavica pojede do Moskvy pro medaili od ruského prezidenta Vladimira Putina, ruští lobbisté v Česku zaznamenají další velký úspěch a Kreml získá nového užitečného idiota. Škoda jen, že to bude náš milovaný český zpěvák. To píše časopis Newsweek ve své polské mutaci pod titulkem „Proč český bard, zbožňovaný v Polsku, zpívá Putinovu píseň". Praha/ Moskva 13:15 1. listopadu 2018

Nohavica sice překládal a interpretoval písně Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého, v jeho písničkách zní ruské motivy a melodie, ale i pro jeho polské fanoušky představuje „obrovské překvapení“, že jej potkala tak „pochybná pocta“, míní autor článku v Newsweek Polska Aleksander Kaczorowski.

Nohavica přítel Moskvy?

Puškinova medaile podle něj není běžné vyznamenání, ale vyznamenané schvaluje osobně Putin, a tak ji mohou získat jen lidé, kteří Putinovu politiku nikdy nekritizovali - ať už jde o ruskou agresi proti Ukrajině, anebo o četně vraždy a věznění oponentů, novinářů a umělců, jako je ukrajinský režisér Oleg Sencov.

„Medaile pro Nohavicu je nejen výrazem uznání za to, co jako umělec dokázal a čím přispěl ke sblížení Čechů a Rusů. Je to především důkaz síly ruské lobby v Česku. Nohavicův příklad dosvědčuje, že je s to získat pro své cíle nejen přední politiky, ale dokonce i výjimečně populárního umělce,“ usoudil Newsweek.

Nohavica se podle něj ocitne v lůně „osvědčených přátel Moskvy“, jako je bývalý prezident Václav Klaus, „známý opěvovatel Kremlu a nepřítel Evropské unie“.

Newsweek: Čeští politici jsou ruští vazalové

Současný prezident Miloš Zeman pak podle časopisu nevynechá žádnou příležitost hájit Rusko na mezinárodní scéně, přičemž se neštítí ani nechutných vtipů, jako byl jeho návrh Putinovi zlikvidovat přítomné novináře.

A návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v Moskvě „není první případ, kdy se čeští vrcholní politici chovají nikoliv jako vůdci členského státu EU a NATO a vlasti Václava Havla, ale jako ruští vazalové ze Střední Asie.“

Cílem ruské lobby je podle časopisu nejen zpochybnit věrohodnost České republiky vůči západním partnerům a důvěru Čechů v NATO a EU, ale i získat mnohamiliardový kontrakt na modernizaci jaderných elektráren bez soutěže.

Pomsta pražské kavárně

Nohavicu na tuto stranu podle časopisu dostal pocit uraženosti a chuť pomstít se „pražské kavárně“ poté, co časopis Respekt zveřejnil důkazy, že Nohavica spolupracoval se Státní bezpečností.

Nohavica má podle Putinova výnosu obdržet Puškinovu medaili za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur.