Trhněte si, vzkazuje Liam Gallagher muzikantům i fanouškům. A ty to pořád baví

Jednou z hlavních hvězd letošního čtvrtého ročníku Metronome festivalu bude už za měsíc Liam Gallagher. Asi nikdy se už nezbaví nálepky bývalého zpěváka kapely Oasis, kterou měl se svým bratrem Noelem. Ale stojí o to vůbec? Praha 16:29 29. května 2019

„Poprvé jsem zašel na Oasis do hospody v centrálním Londýně, protože kolem nich byl celkem rozruch. Bylo to někdy na podzim 1992, kdy ještě neměli vydané album. Byli trochu matoucí, protože tam prostě jen stáli,“ vzpomíná na své první setkání s bratry Gallagherovými hudební publicista Kieron Tyler.

Beatles 90. let

Povyk kolem Oasis zjevně nebyl neopodstatněný. Jejich debutové album Definitely Maybe z roku 1994 bylo v té době nejprodávanější prvotinou ve Spojeném království a následující (What's the Story) Morning Glory? je – s více než pět miliony kopií – čtvrtým nejprodávanějším britským albem vůbec.

Kieron Tyler, který píše například pro britský hudební magazín Mojo a přispíval i do Guardianu, jim přitom začátkem 90. let příliš nevěřil: „Nikdo se nepředváděl s kytarou, neskákal, dokonce i zpěvák tam prostě jen tak stál. Popravdě jsem si nemyslel, že z nich někdy bude slavná kapela.“

Trhněte si!

Co tedy způsobilo tak masivní úspěch Oasis? Podle publicisty za to mohly tak trochu i hudební časopisy, které měly v té době mnohem větší vliv než teď. „Hledaly něco nového, nový fenomén – škatulku, do které by mohly zařadit spoustu různých kapel. A tou se stal britpop,“ vysvětluje Tyler.

„Patřili tam Saint Etienne, Pulp a taky třeba Blur, kteří už v té době hráli. A zapadli tam i Oasis. Ale protože pocházeli z Manchesteru, oslovili úplně jiné publikum než bohémští Blur z jihu Anglie,“ pokračuje. „Bylo to i jejich přístupem, který říkal: Trhněte si! Jsme tady, zahrajeme svoje písničky, nebudeme zbytečně mluvit a prostě jen hrát.“

Comeback ve velkém stylu

V roce 2009 se Oasis kvůli nevraživosti mezi bratry Gallagherovými rozpadli. Liam nejprve zkusil pokračovat s bývalými členy kapely jako Beady Eyes. V roce 2017 pak ale už pod svým jménem vydal album As You Were, které zcela jasně odkazuje a v mnohém přímo navazuje na Oasis.

A zafungovalo to. Za první týden se jí prodalo přes sto tisíc kusů, tedy více než celý zbytek tehdejší top 10 britské hitparády dohromady. Jestli to bylo tím, že Liam zaplnil díru, která po Oasis zůstala, si Kieron Tyler netroufá odhadovat. Odkaz na dřívější tvorbu ale podle něj rozhodně nebyl od Liama náhodný.

Promyšlená arogance

„V roce 2018 hrál před Rolling Stones a před The Who. Kdokoliv tohle vymyslel, zcela záměrně se snažil zařadit Liama mezi pokračovatele britského pop-rocku. A stejně uvědoměle používá svůj účet na twitteru. Je vážně velká zábava ho sledovat,“ říká hudební publicista a cituje jeden ze zpěvákových nedávných statusů: „To, že si nechávám narůst dlouhé vlasy je víc vzrušující než cokoliv, co kdy udělá Noel Gallagher se svojí kapelou palačinek.“

„Pořád na sebe na veřejnosti útočí. No tak, chlapci, už dospějte!, směje se. Celé to zapadá do příběhu dvou rozhádaných bratrů z Oasis. Proto si myslím, že tyhle věci se dějí zcela vědomě,“ dodává publicista.

Liam Gallagher jako by se rozhodl, že se zkrátka nezmění – nepřestane mluvit sprostě, urážet nejen svého bratra a chovat se jako fotbalový chuligán. V červnu o něm vyjde dokonce i dokument As it was, tedy Jak to bylo. Liam v něm říká, že arogantní chování zkrátka dělá Oasis, jakými jsou. A fanouškům se to, zdá se, stále líbí.