Od té doby, co máme nového zpěváka, je chemie v kapele úžasná, pochvaluje si Robert Kodym z Lucie

Kapela Lucie slaví 40 let. Od které chvíle existenci přesně počítáte?

Je to plus minus 15. října 1985, nějaký týden tam a zpátky. S PBCH jsme v létě opustili naší skupinu, která se jmenovala Tarantula a posléze Prášek, a pak se jmenovala Klub elektrického popu. A ve finále se jmenovala Paraple, ale byla to furt jedna kapela, která měnila názvy a styly.

Kdysi hlavní inspirací kapely Lucie byly Olympic a Pražský výběr, ohlíží se Robert Kodym. Co kapela chystá na své turné? Poslechněte si celý rozhovor.

A říkali jsme si, že teď založíme kapelu, která fakt bude stát za to. A začali jsme chodit po Praze a shánět zpěváka nebo zpěvačku a muzikanty. A bylo to dost tristní, že nás všichni odmítali. A takhle vznikla Lucie.

Kdy má vyjít nové album kapely?

Když se nás někdo ptá, tak říkáme, že na podzim, ale nechceme mít šibeniční termín. Teď je v kapele taková skvělá atmosféra, že jsme se rozhodli, že deváté řadové album bude absolutně nejlepší deska, jakou kdy kapela vydala.

A to říkám bez nadsázky, protože co máme nového zpěváka Viktora Dyka, tak chemie a elektřina v kapele je úžasná, že mám pocit, jako bych se vrátil o 35 let zpátky. Viktor Dyk je perfektní týmový hráč, a hlavně velmi srdečný člověk. Řekl bych, že naši kapelu omladil a osvěžil.

Co by řekl 18letý pankáč Robert svému 58letému já, kdyby se teoreticky mohli potkat, že textuje písně Olympiku? Hádám, že na tom jsi nevyrůstal?

Naopak, Olympic jsem vnímal už v pěti letech, protože rodiče měla doma nějaké singly. Když mi bylo 12, tak jsem viděl koncert Prázdniny na zemi, a když jsem poprvé viděl Petra Jandu v Lucerně, jak zpívá a blikají na něj světla, tak jsem si říkal, že tohle chci dělat. Petr byl moje hlavní inspirace, kdy jsem přehodil výhybku z archeologie na rokenrol.

Jak se žije Lucii bez Davida Kollera? Jak se Robert Kodym zbavil závislosti na alkoholu? Poslechněte si celý rozhovor.