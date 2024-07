Ohlušující koncerty změnily stadion v Madridu v ‚dům hrůzy‘, stěžují si lidé v sousedství

Stadion Santiago Bernabéu v Madridu prošel v posledních pěti letech rozsáhlou rekonstrukcí za 900 milionů eur (22,8 miliardy Kč) a letos v létě hostí mnoho koncertů hudebních hvězd světového formátu. Obyvatelé okolí stadionu ale nemají z koncertů takovou radost jako fanoušci, stěžují si na hluk a v plánu mají podniknout i právní kroky, napsal deník The Guardian. Madrid 9:29 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidi v okolí trápí i hluční hudební fanoušci (ilustrační foto) | Foto: Katherine Vašíčková | Zdroj: Český rozhlas

Když Delphine de Pontevèsová v úterý kolem 22.00 otevře okno svého bytu v prvním patře kousek od stadionu, tak dovnitř kromě horkého vzduchu proniknou i hlasy a výkřiky davů na ulici, basová linka i hudba z koncertu. Je to jako ohlušující dům hrůzy, říkají místní.

Lidi v okolí trápí nejen decibely překračující povolené limity, ale také hluční hudební fanoušci, kteří kempují v okolních parcích, močí na dveře bytových domů a holdují alkoholu. Jejich přítomnost a chování pak v součtu prakticky znemožňuje místním jízdu autem v přilehlých ulicích.

Stadion je už zhruba 80 let známý jako hřiště fotbalového klubu Real Madrid. Zaplatit náklady na rekonstrukci ale mají právě i příjmy z několika velkých koncertů. Letos v létě na Santiago Bernabéu vystoupila americká hvězda Taylor Swift nebo mexický zpěvák Luis Miguel, kolumbijská diva Karol G stadion zaplnila hned čtyři večery po sobě.

„Je to prostě odporné. Nemůžete ani popojet autem, nemůžete vyvenčit psa a musíte se na to psychicky připravit, protože je to hrozné. Vede to i ke zdravotním problémům. Spousta z nás trpí častějšími bolestmi hlavy, stresem, úzkostmi a depresemi,“ popisuje bydlení v okolí stadionu Pontevèsová.

Nepříjemnosti nezpůsobují pouze koncerty, ale i další průvodní jevy, jako jsou zvukové zkoušky, hromady odpadu nebo pocit, že město si více cení zisku než svých obyvatel, stěžuje si Pontevèsová.

Její rodina bydlí v témže bytě už osmnáct let. Na fanoušky fotbalových zápasů jsou prý zvyklí, ale ti jsou u stadionu jednou za dva týdny a navíc odpoledne. Zato koncerty teď znějí z hřiště skoro denně už více než měsíc.

Městská rada se chystá pokutovat pořadatele koncertů, kteří překročili zákonné limity hluku. Podle místních obyvatel je ale hlavním problémem to, že rada a Real Madrid využívají stadion jako zdroj rychlých příjmů z koncertů, ačkoliv by to mělo být místo výhradně zasvěcené sportu.

Lukrativní koncerty by však Realu Madrid mohly pomoci splatit půjčky a nedokončené obchody v hodnotě 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard Kč), poznamenává The Guardian.

„Real Madrid přiměl starostu, aby povolil proměnu stadionu ze sportoviště na obří halu pro pořádání akcí. Jde ale o tohle: stadion nemá licenci na pořádání ničeho jiného než sportovních soutěží nebo aktivit. Na stadionu se mohou konat pouze ‚mimořádné akce‘. Ale když pořádáte mimořádné akce – koncerty – čtyři dny v týdnu, tak už to nejsou mimořádné akce. Město společně s Realem Madrid systematicky porušuje zákon při každém pořádání koncertu, a je jim to jedno,“ říká Claudia Martínová, která také bydlí nedaleko Santiago Bernabéu.

Jen málokoho z místních městská rada uchlácholila slibem, že koncerty budou končit ve 23.00 místo o půlnoci. Nepomáhá ani vidina klidného podzimu, protože v prosinci série koncertů začne nanovo. Nepohodlí a naštvanosti místních plánují využít rovněž obchodníci s realitami. Snaží se je přimět k prodeji, než ceny nemovitostí klesnou.