Koncert zdarma nebude. Porážka v boji o bronz připravila Česko o show kanadských punkrockerů

„Ahoj, my jsme Billy Talent z Toronta v Kanadě. To je ta země, co vás každý rok poráží v hokeji,“ popichoval loni během pražského koncertu zpěvák Benjamin Kowalewicz.

Energický frontman punkrockových veteránů tehdy přidal sázku. Když Česko porazí Kanadu na olympijském turnaji, Billy Talent se vrátí. Koncert bude zadarmo a Kovalewicz zaplatí fanouškům pití.

A nešlo o prázdná slova. Po půl roce, v době vrcholícího olympijského turnaje v Kangnungu, si kapela vzpomněla.

„Vloni jsme se vsadili, když Česko porazí Kanadu na olympiádě, přijedeme zahrát koncert zadarmo. Teď, i když už jste nás porazili ve skupině (ale to nic neznamená), jsme proti sobě v boji o bronz. A sázka platí. Když vyhrajete, přijedeme zahrát zadarmo,“ slíbili Billy Talent na svém oficiálním facebookovém profilu.

Svědky jim byl víc než milion facebookových příznivců, tisíce z nich na příspěvek reagovaly, mezi nimi i mnoho Čechů. „O2 arena by mohla stačit,“ reagoval jeden z fanoušků. Češi už se těšili na hity jako Red Flag, Surrender nebo Fallen Leaves.

Jenže javorové listy nepadly. Po divokých herních úsecích v první a třetí třetině prohráli čeští hokejisté s Kanadou 4:6 a bronz berou reprezentanti kolébky hokeje.

Koncert Billy Talent zdarma tak v Česku nebude a muzikanti zatím nemají v tuzemsku plánu ani klasické placené vystoupení. Podle aktuálních termínů mají nejbližší koncerty na programu v Rakousku a Německu.