Hudební kalendář 2021: Přijedou One Republic a Céline Dion. Novou desku vydá Billie Eilish nebo Sting

Hudební kalendář pro rok 2021 otevíráme v únoru - 23. února by měl v Česku vystoupit britský zpěvák Harry Styles, který tuzemským fanouškům představí svoji druhou sólovou desku.

V posledním zimním měsíci se do haly v pražské Libni také podívají čeští zpěváci a to Ben Cristovao a Marek Ztracený. A na jaře pak přijedou další světové popstar - několikanásobné držitelny Grammy Céline Dion a Alicia Keys. Právě jejich koncerty byly odloženy z roku 2020.

Fanoušci rockové nebo metalové hudby si také přijdou na své. Velkolepou show na stadionu v pražském Edenu předvedou Iron Maden, zahrají i My Chemical Romance a přes půl století na hudební scéně se svými fanoušky oslaví i američtí Aerosmith.

Odložené festivaly

Na odloženou sezonu se připravují i hudební festivaly. Třeba Rock For People, kam přijedou Green Day, hlásí vyprodáno, potvrzuje ředitel třídenní akce Michal Thomes.

„Vstupenky na Rock For People jsou v zásadě vyprodené. V prodeji jsou již jen speciální druhy vstupného, jako například jednodenní lístky nebo VIP. Celofestivalové vstupenky se občas objeví na naší službě Rock For People bazar, kterou jsme spustili před pár týdny.“

Někteří interpreti a stejně tak i fanoušci zatím ještě vyčkávají na to, jaký bude vývoj pandemie covidu-19.

„Je třeba říct, že zájem o vstupenky se zdaleka nedá porovnat s tím, jak to bývá každý rok v tuto dobu. Je to pochopitelné, protože lidé čekají, jak se situace okolo koronaviru a opatřeních vyvine a zda vůbec velké akce příští rok budou. My jsme optimisté a věříme, že Colours of Ostrava v létě v Dolních Vítkovicích budou,“ popsal Jiří Sedlák za festival Colours of Ostrava, kde vystoupí The Killers.

V závěru roku 2021 pak v Česku vystoupí ještě kanadský R&B zpěvák The Weeknd nebo americké duo The Chainsmokers.

Dlouhoočekávaná alba

Po pěti letech se fanoušci kapely One Republic dočkají nového alba. I když první singl Rescue Me vyšel už před rokem a půl, tak na přípravu celé nové desky s názvem Human potřebovala kapela delší čas. Několikrát musela vydání odložit a to i kvůli pandemii covidu-19. Stále na ní ale ještě One Republic pracují. Fanouškům ji pak přijedou představit 28. října 2021.

Novou desku už má dokončenou anglický hudebník Sting. Ten svým posluchačům připomene své neznámější duety třeba s Ericem Claptonem nebo Shaggym. Přidá i některé nové a to například s americkou klavíristkou a zpěvačkou Melody Gardot. Stručně na sociálních sítích novou hudbu ohlásili i Foo Fighters nebo Red Hot Chilli Peppers.

Nová deska od Adele?

V příštím roce fanoušci očekávají novou desku i od několikanásobné držitelky ceny Grammy Adele. Ta sice už skoro před rokem na svatbě svých známých prozradila, že na nové desce pracuje a dokonce nastínila, že by mohla vyjít už na podzim. Podle některých britských serverů už Adele novou desku nahrála v tajném studiu v Londýně - další podrobnosti ale zatím nejsou.

Ve studiu nahrává i zpěvačka Bilie Eilish. Podle jejích slov ale nepustí nic ven během pandemie. Jejím nejnovějším počinem tak zůstává singl Therefore I Am a také píseň k novému filmu o Jamesi Bondovi. Ten by měl mít premiéru v dubnu.

A ještě pohled na tuzemskou hudbení scénu. Podle vydavatelství Supraphon vyjdou příští rok novinkové desky například Václava Neckáře nebo Michala Prokopa. Návrat ke svým písničkářským kořenům ohlásila zpěvačka Radůza.