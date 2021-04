Když nemůžete za hudbou, musí ona za vámi. Online koncert chystají Monkey Business nebo Tomáš Klus

V době protipandemických opatření se hudebníci přesunuli do on-line prostoru. Písně z virtuálního prostředí nabídnou také Monkey Business, Fešáci nebo Tomáš Klus. Monkey Busines by chtěli své streamované vystoupení 18. dubna uskutečnit s hostující Ewou Farnou. Country kapela Fešáci plánuje 21. dubna pokřtít reedici svých starších alb a Klus 24. dubna uvede hudební film. Praha 16:40 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monkey Business nabídnou on-line koncert s názvem Stream Like a Dream | Zdroj: ČTK

V cenách Anděl na kapelu roku nominovaní Monkey Business nabídnou on-line koncert s názvem Stream Like a Dream, na němž kromě písní z nového alba Freedom On Sale i starších hitů doplněných o nové aranže představí také koncertní kostýmy a nabídne chat přímo s kapelou ihned po skončení audiovizuální produkce.

Mezi hosty bude také Ewa Farna a skupina uvede i nový klip k aktuálnímu singlu One Boy, One Girl. Vstupenky na koncert jsou k dispozici za 350 korun a kapela v žertu uvádí, že má ambice koncert zcela vyprodat.

Festival Rock for People se kvůli epidemii opět odkládá. Pořadatelé ho přesunuli na rok 2022 Číst článek

Country kapela Fešáci kvůli vládním opatřením posunula oslavy kulatých výročí svých alb Fešáci 2000 (1980) a Hvězda Countryon (1990) na letošní rok. Nahrávky nyní vycházejí v remasterované edici jako dvojCD s bonusy a k této příležitosti plánuje kapela on-line koncert 21. dubna z kinosálu v Ústí nad Labem.

Během streamovaného koncertu Fešáci spolu s hosty toto dvojalbum pokřtí a odmění vítěze z řad těch, kteří si elektronickou vstupenku na koncert zakoupili. Kapelník a kompilátor Antonín Kny doplnil desky Fešáci a Hvězda Countryon o bonusy se vzpomínkami na bývalé členy souboru a připomínkou, že Tomáš Linka nedávno oslavil pětasedmdesátiny.

„Album Fešáci 2000 bylo na tehdejší dobu velmi nadčasové a zamýšlelo se nad tím, jak to bude vypadat za 20 let, tedy v roce 2000. Na tomto albu zpíval ještě Michal Tučný, který záhy na to z kapely odešel. Do historie české country se zapsalo hlavně písní Paní má se má, kterou dodnes zpívá Tomáš Linka. Stejně jako Hvězda Countryon vychází v remasterované podobě, tedy s vylepšeným zvukem a v jednom balení,“ podotkl Kny.

Platforma FilmNazivo.cz, která dala za posledních 12 měsíců možnost vzniknout řadě projektů propojujících svět divadla, filmu i hudby, připravila mimo jiné Hudební film Tomáše Kluse. Známý písničkář spolu se svojí ženou Tamarou i spolužáky provede diváky různorodými vzpomínkami a přípravami na představení Racek z dob studií na DAMU.

Ve filmu v režii Viktora Tauše dále vystoupí Ivan Lupták, Marie Štípková, Jiří Suchý z Tábora a Klára Suchá. Pořad lze sledovat v reálném čase a poté i v odložené sledovanosti.

„Film Naživo byl od počátku zamýšlen jako alternativa prožitku živé kultury skrze kinematografii. A živou kulturu můžete prožít jen naživo. Můžete ji v sobě chvíli nosit, ale je předurčena stát se vzpomínkou. A tak tomu bude i u nás. Všechny Filmy a Divadla Naživo proto budou z platformy postupně mizet a nadále již nebudou k dispozici,“ podotkl producent a režisér Tauš.