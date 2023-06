Dva sbory, dva orchestry, tři země a 250 hudebníků. Státní operou se rozezněly Písně z Gurre

Hudebníci z Norska, Slovenska a Česka odehráli na jevišti pražské Státní opery skladbu rakouského skladatele Arnolda Schönberga Písně z Gurre. Celkem 250 muzikantů řídil šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Popelka. Monumentální koncert se zároveň připojil k oslavám sta let vysílání Českého rozhlasu. Praha 8:22 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Popelka dirigující Symfonický orchestr Českého rozhlasu | Foto: Vojtěch Brtnický | Zdroj: Český rozhlas

Minuty před začátkem koncertu ještě probíhala zvuková zkouška a hudebníci si ladili nástroje. V sedm hodin večer, kdy koncert začínal, už ve Státní opeře nebylo jediné volné místo.

Kromě hudebníků mohli lidé vidět na velkoplošné obrazovce přímo nad jevištěm obraz zříceniny hradu Gurre, kde se celý příběh skladby odehrává.

Na jevišti se setkali hudebníci brněnského a slovenského filharmonického sboru spolu se symfonickými orchestry Norského a Českého rozhlasu.

„Deset lesních rohů, čtyři Wagnerovy tuby, bastrumpeta, osm pozounů, je tam velká baterie bicí, v jedné části musí dokonce i chrastit řetězy. Jsou tam čtyři pikoly, čtyři velké flétny. Je to všechno vyhnané do obrovských extrémů,“ mluvil podrobněji o obsazení šéfdirigent obou rozhlasových těles Petr Popelka. Ve výčtu by mohl ještě pokračovat.

Schönbergerovu skladbu v tomto obsazení hudebníci odehráli podruhé. Premiérově ji představili v polovině června na hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Symfonický orchestr Českého rozhlasu koncertem zároveň zakončil letošní sezónu.