Štefan Margita: Práce mi pomáhá, ale Amerika bez Hanky bude těžká. 30 let jsme se smáli

Operní pěvec Štefan Margita zpíval v prestižních světových operních domech – v Metropolitní opeře v New Yorku, londýnské Covent Garden nebo milánské La Scala. Teď se chystá do Washingtonu, kde ho čeká nová produkce opery Richarda Strausse Elektra. Jaké jsou pro něj první koncerty bez manželky Hany Zagorové? A kdo ji na pódiu nahradí na jeho koncertě v O2 aréně v lednu 2023? Odpovídá v rozhovoru pro Radiožurnál.

Pomáhá vám teď práce?

Práce strašně pomáhá. První vystoupení jsem měl v Mikulově, tam mi velmi pomohl Leoš Mareš. Nevěděl jsem, jestli budu schopen odzpívat Ave Maria, ale lidi vzdali Hance velkou poctu.

Když jsem je vidět plakat a rozsvítit telefony, zavřel jsem oči a odzpíval jsem to. Potřeboval jsem to. Za to Leošovi moc děkuju. Člověk nikdy neví, co v té chvíli jeviště udělá.

Amerika pro mě teď bude těžká. S Hankou jsme spolu byli 30 let a nikdy se nestalo, aby někde na premiéře nebyla. Odletěl jsem vždy dřív, Hanka přiletěla za mnou. Vždy chtěla dopředu vědět, kde budeme bydlet, pak jsme se šli projít. Věděl jsem, že sedí v hledišti a že zpívám pro ni. To už není.

Jak jste prožívali společné cesty, když jste létali převážně za vaší prací? Smáli jste se spolu?

My jsme se pořád smáli. 30 let jsme se smáli. Všemu. Sedli jsme si třeba do kavárny jen na kafe a croissant a koukali jsme na lidi. Hanka milovala Paříž, Madrid, New York znala líp než já.

Zatímco jsem zkoušel, ona si užívala den, kdy může jezdit metrem. Když jsem měl volný den, ukazovala mi město.

Stále jsme se bavili, měli jsme opravdu manželství bez mráčků. Hanka mě naučila se nerozčilovat. Říkala mi: „Vždyť i v klidu můžeš někomu něco vysvětlit. A možná ho v té chvíli urazíš víc, než když na něj budeš křičet.“ A měla pravdu, naučila mě hodně věcí.

Opravdu fanoušci pro zpěváka tolik znamenají? Je to něco, o co se člověk může opřít?

Ano, určitě. Hanka opravdu lidi milovala. S Hankou jsem si uvědomil, jak je důležité mít okruh lidí, kteří s tebou soucítí, kteří ti pomáhají – koupí si vstupenky a přijdou se podívat na koncert.

Je to opravdu úžasné, protože v tu chvíli dělají atmosféru oni. Když v opeře dělám představení, hned od začátku vím, jestli to bude dobré nebo špatné.

