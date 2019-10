Čtecí zařízení a původní křesla. Oprava Státní opery v Praze jde do finále, zbývají necelé dva měsíce

V několikametrové železné konstrukci dělníci upravují kulatou točnu. Temnou halu s otočným hledištěm občas prosvětlí záře baterky nebo jiskry z nedaleké brusky.

Oprava právě této části budovy byla podle generálního ředitele Národního divadla Jana Buriana náročná, a i proto se rekonstrukce prodražila. Stát přijde na zhruba 1,3 miliardy korun.

Státní opera se po rekonstrukci otevře v lednu, v nové sezoně uvede šest premiér Číst článek

„Původní odhad byl kolem 900 milionů korun. Největší zásahy do ceny byly dva. Jeden kvůli změně technologie točny. To považuji za naprosto klíčovou věc, protože se nám podaří, i když s potížemi, dostat do budovy z devatenáctého století technologie století jednadvacátého. To bude mít pozitivní vliv na všechny inscenace. A potom to byly problémy se vzduchotechnikou a nutností vybudovat ještě jedno patro,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Do historické budovy z konce 19. století chodilo ze začátku především německé publikum. Z této doby se dochovalo dostatek černobílých fotografií, podle kterých restaurátoři opravili stavbu podle její původní podoby.

„Takže tady lidé uvidí věci, který tu od roku 1970 už neviděli,“ popisuje zatím poslední rekonstrukci Státní opery Jan Burian u vstupu do budovy. „Tady je všude úplně nová podlaha. Dříve tu byly dlaždičky z metra, když to zrekonstruovali. To je nádherná práce udělaná ve spolupráci s památkáři podle původního návrhu. Vidíte tu také úplně novou pokladnu, která byla dříve jiná.“

V prvním patře jsou už zčásti hotové některé lóže s dřevěným zábradlím. Do něj stavebníci zabudují čtecí zařízení s překladem operních textů.

Bagr v hledišti a lustr na zemi. Podívejte se, jak probíhá rekonstrukce Státní opery Číst článek

„Potřebujeme akorát koberec, křesla a displeje. Samozřejmě to jsou činnosti, na které máme ještě zhruba dva měsíce čas, protože by se mohly ty koberce poničit. Někde už jsou a jdou tam i tapety,“ vysvětluje v jedné z nových lóží vedoucí výstavby Jan Křístek .

Aby nábytek, červené obložení a koberce nenarušily akustiku sálu, museli pracovníci podle ředitele technické správy Václava Peloucha vyzkoušet materiály v laboratoři.

„Akustika tu byla relativně dobrá. My měli za úkol ji nezkazit, což se snad povedlo. Všechny práce, které se tu dělali, se nejdříve zkoumaly v laboratořích a akustických komorách. Zkoumali jsme materiály včetně tapet, koberců a sedaček, protože nově se vyráběly také sedačky, které se blíží tomu, jak to vypadalo před rekonstrukci v sedmdesátých letech," dodává.

Budova Státní opery v současnosti stojí vedle magistrály, hlavního vlakového nádraží a nad tunelem metra. Původně přitom byla uprostřed parku a lidé se k ní mohli bez problémů dostat.

„To se změnilo v sedmdesátých letech, kdy se postavily dvě magistrály ze dvou stran. Je také daleko hlučnější vlakový provoz,“ říká Pelouch v provozní budově Státní opery, která přiléhá k bývalé budově Federálního shromáždění.

Chyba ve jméně, osamělá Čechie i vyboulený roh. 12 tajemství fasády Národního muzea v podrobném fotoprůvodci Číst článek

V této části jsou také nové zkušebny s odhlučnění. „Kompletně jsme vyměnili plášť této budovy a ještě v citlivých místech, kde je nahrávací studio, sborový nebo baletní sál. Tam jsme - kromě dvojitého zasklení - přidali ještě jednu skleněnou stěnu. Teď jsme úplně odizolovaní od vnějšího světa.“

Dostupnost operní budovy chce řešit také ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek.

„Určitě se sejdu s představiteli Prahy. Ale nepředpokládám, že bych věci, které se tady marně řeší léta, někdo vyřešil v krátké době. Dneska je těžké dávat dohromady jména těch, kteří za to nesou zodpovědnost. Ale někdo za to odpovědnost nese. Pokud se investují peníze do takových staveb jako je Národní muzeum a státní divadlo, tak stálo za to dokončit i ten přístup,“ uzavírá.

První diváci do nově opravené Státní opery přijdou příští rok 5. ledna. Vybrané hudební skladby připomenou také klíčové momenty z historie operní budovy.