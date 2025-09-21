‚Oslavuje sousedství v tom nejlepším světle,‘ tvrdí ředitel Festivalu bez hranic v Aši

Sady Míru v Aši se v sobotu proměnily v česko-německou kulturní scénu. A během odpoledne a večera nabídly 3. ročník Festivalu bez hranic, hudební přehlídky Českých, saských a bavorských umělců. I v letošním roce akce přilákala desítky diváků, byl u toho Český rozhlas Karlovy Vary.

„Festival bez hranic si klade za cíl spojit tři regiony, Sasko, Bavorsko a Česko, protože žijeme v době, ve které už hranice úplně nedávají tolik smysl, v Evropské unii. Festival oslavuje sousedství v tom nejlepším světle,“ říká ředitel přehlídky Jan Anděl, podle kterého se letos program skládal z devíti vystoupení zaměřených hlavně na filmovou hudbu a hosty z blízkého Německa organizátoři oslovili díky dlouhodobým kontaktům.

Centrum Aše patřilo hudebnímu Festivalu bez hranic

„Zatímco v předchozích letech akci finančně výrazně podporoval Karlovarský kraj, v letošním roce finančně pomohlo přeshraniční sdružení obcí a měst Euregio Egrensis. I proto může být pro všechny vstupné dobrovolné,“ vysvětluje Anděl.

„My máme moc rádi tenhle ten formát, protože sociálně slabší jedinci mohou přispět 10 korun na osobu, mají skvělý den plný muziky a zábavy pro děti a lidi, kteří jsou majetnější nebo je pro ně podpora kultury důležitá, tak můžou přispět libovolnou částkou,“ chválí návštěvnice paní Bronislava.

Na jindřichohradeckou úzkokolejku se vrací vlaky. Dobrovolníci uspořádali víkendový festival

Součástí přehlídky byly pouťové atrakce pro děti, dospělí se zastavovali u stánku, kterému šéfuje Monika Odvárková. Prezentovala tady zařízení sociální péče, které se v celém regionu stará o desítky lidí.

„Tím, že i přímo našimi stávajícími klienty jsou i občani Aše, jsme velmi vděční, že můžeme prezentovat naše služby. Rozdat letáčky i rodinám, které například ještě naše služby nevyužívají a mohli by se jim hodit,“ přibližuje Odvárková.

V příštím roce chtějí organizátoři Festival bez hranic rozšířit anebo přesunout do Františkových nebo Mariánských Lázní.

