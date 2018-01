Ozzy Osbourne, Iron Maiden i Parov Stelar. Rok 2018 bude v Praze ve znamení hudebních hvězd

Možná jste dostali k Vánocům vstupenku na některý z připravovaných koncertů letošního roku. Kalendář kulturních akcí se na první půl rok už slušně zaplnil a pořadatelé z největších agentur oznamují další a další vystoupení. Vedle stálic české hudební scény jezdí do Česka stále víc zahraničních interpretů. Někteří poprvé, spousta z nich se sem ale s oblibou vrací. Praha 11:12 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ozzy Osbourne | Zdroj: Flickr

Imagine Dragons zahrají v polovině dubna v pražské O2 areně, kterou dokázali před dvěma lety vyprodat. Po stejné době se vrací do Prahy i hudebník Parov Stelar, říká Jaromír Telenský z pořádající agentury D Smack U. „Parov Stelar, producent a DJ, v Praze představí svou novou desku,” upřesňuje.

I v roce 2018 čekají na hudební fanoušky dva velké open-air festivaly. Do pražských Letňan přijedou 20. června britští Iron Maiden, o týden dřív zazpívá na stejném místě Ozzy Osbourne. Tentokrát sólově a se speciálními hosty. „Jako předkapela se představí The Hollywood Vampires, před nimi ještě sólově Jonathan Davis z Korn,” říká Petr Novák ze společnosti Live Nation.

Svá první zahraniční jména už mají i největší tuzemské festivaly. Například Rock for People přivítá britskou taneční skupinu The Prodigy, Aerodrome amerického rapera Macklemorea, návštěvníky Colours of Ostrava zase čeká britské trio London Grammar.