Těžko uvěřit, říká Paul McCartney. Beatlesovské album Abbey Road je zpátky v čele britského žebříčku

„Těžko uvěřit tomu, že Abbey Road se po všech těch letech stále drží nahoře. Ale zase je o zatraceně skvělé album,‘ uvedl někdejší zpěvák, baskytarista i autor mnoha hitů jedné z nejúspěšnějších a nejuznávanějších kapel v dějinách populární hudby.

Album s písněmi jako Something, Come Together, Oh! Darling nebo Here Comes the Sun se po vydání v roce 1969 udrželo v čele britského žebříčku po 17 týdnů, až do 31. ledna 1970. Na stejnou pozici se nyní vrátilo po 49 letech a 252 dnech, což mu podle agentury Reuters vyneslo zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

K 50. výročí vydání Abbey Road vyšla minulý měsíc speciální luxusní reedice desky. Původně byla nahrávka vydána 26. září 1969. Deska je pojmenovaná po slavném studiu, které leží ve stejnojmenné ulici a ve kterém skupina nahrála téměř všechny své písně.

Alba se celosvětově prodalo přes 30 milionů kopií a stalo se druhou nejprodávanější deskou Beatles. Desku proslavil i její obal, na kterém čtveřice „Brouků“ přechází po přechodu ulice Abbey Road.

V roce 1970 ještě vyšlo album Let It Be, to ale bylo až poté, co formace oznámila svůj rozpad. A navíc písně z Let It Be skupina nahrála ještě předtím, než usedla k natočení Abbey Road.