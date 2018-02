Paul Simon ohlásil rozlučkové turné. Zpěváka zmáhá cestování a odloučení od rodiny

Letošní turné slavného amerického zpěváka Paula Simona bude jeho poslední. Šestasedmdesátiletý skladatel a písničkář to v pondělí oznámil na sociálních sítích. V květnu vyrazí na turné nazvané Homeward Bound – The Farewell Tour, které ho zavede kromě Kanady a USA i do sedmi evropských zemí. Českou republiku tentokrát Simon v seznamu nemá. New York 18:35 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Miluji hudbu, můj hlas je stále silný a moje kapela je těsná, mimořádná skupina nadaných muzikantů,“ říká Simon v prohlášení. Podle vlastních slov ho ale zmáhá cestování a vadí mu odloučenost od rodiny. „Vybírá si daň, která mi bere radost z hraní,“ napsal zpěvák, který je mnohonásobným držitelem ceny Grammy. Zármutek mu rovněž způsobila smrt jeho kamerunského kytaristy Vincenta N'guiniho, který zemřel loni v prosinci.

Simon se svými písněmi proslavil po celém světě, zejména jako člen folkrockového páru Simon & Garfunkel. K jeho nejslavnějším písním patří The Sound of Silence, Mrs. Robinson nebo Bridge Over Troubled Water. Členem rockové síně slávy je jako sólový zpěvák i ve dvojici s Artem Garfunkelem.

V Československu poprvé Simon vystoupil v roce 1991 na stadionu pražské Sparty. Ještě předtím v roce 1990 zazpíval na vystoupení v newyorské katedrále svatého Jana, kterým vzdaly osobnosti americké kultury čest prezidentu Václavu Havlovi na závěr jeho návštěvy USA. Naposled mělo české publikum možnost Simona vidět v říjnu 2016, kdy v Praze zahájil své evropské turné.