Zemřel Pavel Chrastina. Spoluzakladatel kapely Olympic, který napsal hity Želva nebo Pták Rosomák

Zemřel spoluzakladatel kapely Olympic Pavel Chrastina, bylo mu 81 let. Informaci serveru iDNES.cz potvrdil agentuře ČTK frontman skupiny Petr Janda. Chrastina spolu s Jandou vytvořili v Olympiku autorský tandem, který je podepsán například pod hity Želva, Snad jsem to zavinil já, Dej mi víc své lásky, Krásná neznámá nebo Pták Rosomák. Praha 18:28 28. 12. 2021

Chrastina působil ve skupině Olympic jeho nejslavnější éře v 60. letech jako doprovodný zpěvák a baskytarista.

„Text písničky Dej mi víc svý lásky jsme u Jandů na chalupě zkoušeli s Petrem psát oba. Div ne u jednoho stolu, jenže on to vzdal dřív a já to nakonec někdy v noci dopsal. “ Pavel Chrastina

„Pavel Chrastina byl spolupracovník a svého času i veliký kamarád. Napsal nezapomenutelné písničky Olympiku jako Želva, Dej mi víc své lásky, Dědečkův duch, Snad jsem to zavinil já,“ řekl pro Radiožurnál Petr Janda.

„V poslední době jsme spolu spolupracovali, ale už jsme se nestýkali častěji než jednou nebo dvakrát do roka,“ dodal.

„Byl to skvělý baskytarista a textař, dokonce vynálezce úplně jiného pohledu na psaní textu než do té doby, kdy se psaly do určité míry divné bláboly. Razantně vstoupil do komunity textařů a ukázal jim, že jsou i jiné cesty než psát Dva modré balónky. Byl v tom průkopníkem,“ zavzpomínal Janda.

S kapelou se Chrastina rozešel na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. „Objeli jsme celé Čechy, Moravu a Slovensko. Začalo to mírně skřípat, taková miniponorka. Mně také tehdy muzika a textařina malinko nestačila, tak jsem se začal zajímat o filmařinu,“ vzpomínal před třemi lety v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Chrastina se ještě před Olympikem jako člen pražských kapel EP-Hifi a Studijní skupiny big beatu významně podílel na podobě tehdejší české hudební produkce. První skupinu si založil už jako student elektrotechnické fakulty v roce 1958 na zámku v Poděbradech. Jmenovala se Samuel's Band.



Jeden z nejoriginálnějších českých textařů později působil také v hudebním seskupení Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret).

Chrastina vystudoval dramaturgii na pražské FAMU a pak pracoval v televizi. Počátkem 80. let z Československa emigroval a do vlasti se vrátil v roce 1994 po dlouhém pobytu v Austrálii a kratším ve Spojených státech.