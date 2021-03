Šporcl: Nejsme ořezávátka. S premiérem jsme řešili injekci pěti miliard, jde nám ale i o úctu ke kultuře

Houslový virtuóz Pavel Šporcl napsal v pondělí otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). O tři dny později se sešli. Schůzky se zúčastnili i ministryně financí za ANO Alena Schillerová a šéf resortu průmyslu za ANO Karel Havlíček. Ministr kultury - Lubomír Zaorálek z ČSSD - ale chyběl. Změní se podpora státu směrem k umělcům? Nestal se hudebník součástí premiérovy politické kampaně a bojuje za umělce dostatečně ministr kultury? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:29 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V dopise premiérovi píšete, že v některých jiných zemích se podpora umělců počítá z poklesu příjmů, že stát vynahrazuje 70 až 80 procent To je něco, k čemu při jednáních s panem premiérem a paní ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu za ANO Karlem Havlíčkem chcete dospět?

V tuto chvíli nevím, k čemu se dá vlastně dospět.

Ten dopis je svým způsobem o budoucnosti, protože jestliže někteří kolegové prodali své nástroje nebo rok na hudební nástroj necvičili, tak je velmi těžké dosáhnout toho, aby se vrátili zase v plné formě na vrchol a mohli reprezentovat naši vlast. My všichni milujeme svoji práci, děláme ji třeba od pěti let, až do konce svého života budeme hrát na housle nebo budeme herci.

Šlo mi také o to ukázat, že celý ten segment kultury má podíl v HDP skoro dvě procenta, což je obrovské číslo: ten podíl je větší než textilní průmysl a o málo menší než potravinářský. V kultuře u nás pracuje 130 tisíc lidí, s přidruženými lidmi přes 200 tisíc, a obrat jen v té živé kultuře je 20 miliard. My opravdu nejsme žádná ořezávátka, my nejsme žádná minoritní sekce, jak nás někteří vnímají, a já jsem rád, že to tady můžu veřejně říct.

Já bych rád, aby si nás lidé, potažmo vláda a samozřejmě prezident – který nás neustále nazývá jenom póvlem – aby si uvědomili, že jsme základ tohoto státu, že jsme velmi důležití nejen pro duchovní obživu, ale také že spousta peněz z našeho sektoru odchází do státní kasy.

S vědomím těchto údajů, které jste předpokládám odrecitoval i panu premiérovi, jakou máte představu? Jak by se o vás stát měl teď postarat?

Především by měl být nastaven nějaký zdravotně-epidemiologický plán, abychom my v kultuře věděli, jak se můžeme připravovat na další měsíce, na další sezóny, a aby lidé věděli a nebáli se kupovat vstupenky.

A o tom jste se bavili s členy vlády?

O tom jsme se samozřejmě bavili. Pro mě je také důležité, abychom byli schopni si s paní ministryní Schillerovou sednout a bavit se o podpoře do dalších měsíců. Ta bude určitě nutná pro nastartování kultury.

A vy máte nějakou představu o objemu peněz, jak by ta podpora měla vypadat?

Představu samozřejmě mám, stejně jako Česká obec hudební. Zatím jsme se bavili o nějaké injekci pěti miliard, ale samozřejmě to je všechno otázka jednání a uvidíme. Ten můj dopis byl skutečně především o nějaké podpoře a o tom, aby bylo slyšet, že nejsme vyžírkové, že jsme skutečně velmi tvrdě pracující lidé, kteří nosí také spoustu peněz do státní pokladny. A že nám jde o tom, abychom společnosti a lidem prací, kterou milujeme, mohli znovu přinášet radost.

