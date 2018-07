Zaplněná O2 arena bouřila při koncertu rockerů Pearl Jam, diváci si vytleskali dva přídavky

Krátce předtím, než přišel na řadu hit Jeremy, zpěvák Eddie Vedder, oblečený do své typické flanelové košile, přečetl pozdrav fanouškům. Svůj pokus o češtinu komentoval slovy „mluvím jako prase“ a připomenul, že v Praze Pearl Jam zahráli naposledy před šesti lety.

Skupina vystupující v sestavě Jeff Ament (basová kytara), Eddie Vedder (zpěv, kytara), Stone Gossard (kytara), Matt Cameron (bicí) a Mike McCready (kytara) do svých koncertů často zařazuje převzaté skladby. V Praze dnes mimo jiné nabídla citace skladby Help! od Beatles.

Pearl Jam v Praze zahráli v rámci evropského turné, na němž často obměňují svůj playlist. Známé písně jako Given to Fly, Black, Rearviewmirror, Elderly Woman nebo jeden ze svých prvních hitů Alive si tentokrát nechali až jako přídavky.

Ozzy Osbourne v Praze zpíval pro 35 tisíc fanoušků. Přijeli i Johnny Depp a Alice Cooper Číst článek

Do Česka přijeli Pearl Jam popáté, poprvé se v tuzemsku představili v roce 1996 na turné k desce No Code. O rok dříve muzikanty z Pearl Jam angažoval do doprovodné kapely pro své turné kanadský zpěvák Neil Young a Praha byla jednou z jejich zastávek. Druhá návštěva Pearl Jam se uskutečnila v roce 2000 v rámci propagace nahrávky Binaural, v roce 2006 přijeli představit album Pearl Jam a naposledy zahráli v Česku v roce 2012, kdy posluchačům nabídli zejména skladby z alb Ten a Backspacer.

Celkem dosud vydali deset studiových alb a navzdory odmítavému postoji k hudebnímu průmyslu prodali kolem 85 milionů desek. Na hudební scéně působí 28 let a v roce 2017 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.