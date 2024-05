Petr Hapka skládal punkovým způsobem. Do studia nosil na různých útržcích pár cárů not, říká dirigent

Skladatel filmové a populární hudby Petr Hapka by v těchto dnech oslavil osmdesáté narozeniny. Jeho práci před pár týdny připomněl koncert v Kongresovém centru, který organizoval Český rozhlas. Na jeho přípravě i provedení se podílel dirigent a aranžér Jan Kučera. „Petr byl obrovský melodik. Jeho písně i filmové melodie jsou krásně vymyšlené, invenční, veselé,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Český rozhlas Vltava. Rozhovor Praha 9:51 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dirigent Jan Kučera na koncertě Petr Hapka 80 v Kongresovém centru | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

Jak jste se jako dirigent připravoval, když jste s orchestrem zkoušel písně Petra Hapky, které zná spoustu lidí v originálním znění – bez symfonického orchestru?

Pro tento koncert jsme měli aranže, které většinou připravil Petr Malásek. Dostali jsme proto úplně nové noty písní, které byly zpracovány v symfonickém hávu, který jim velice sluší. S interprety jsme se vždycky dohodli, jak jejich písně pojmout. Úplně jsme se od originálu neodkloňovali, ale přeci jenom měly novou tvář.

Už na zkoušce, kam přišla většina sólistů, to byl velice hezký tvůrčí proces. Musím zmínit Michala Kocába, který do toho dal úplně všechno. S ním to vždycky byl krásný zážitek.

Které aranže jste pro koncert připravil vy?

Před deseti lety jsem vytvořil svitu z filmových melodií Petra Hapky a tady jsme hráli dvě z nich – jednu z filmu Krakonoš a lyžníci a druhá z filmu Panna a netvor. Motiv panny je především pro klavír s doprovodem smyčcům, což je podle mě nejhezčí a nejznámější Petrova filmová melodie.

Ve svitě je jich ale víc. Měl jsem ještě štěstí se o ní s Petrem bavit, takže jsme se dohodli, které melodie by tam chtěl. Vybrali jsme tam například filmy Holky z porcelánu, Fešák Hubert, Bylo nás pět nebo Páni kluci. Lze to ale vždycky hrát tak, že se třeba vybere jen jedna část.

Jak spolupráce s Petrem Hapkou vypadala?

Setkali jsme se skutečně jenom velmi krátce v průběhu jednoho týdne. Nacvičovali jsme koncert Hapka – Horáček ve Státní opeře. Byl to tuším rok 2012, takže zhruba dva roky před Petrovou smrtí.

Byl velice vstřícný, I když bylo vidět, že je unavený a už mu úplně neslouží zdraví, tak přesto na zkouškách setrval.

K mé velké radosti se mnou asi dvě hodiny poseděl o samotě u stolu, když jsem se mu zmínil o nápadu zpracovat filmovou svitu pro symfonický orchestr. Taková svita totiž neexistovala a mně to přišlo škoda. Snažím se s různými orchestry českou hudbu hrát a scházela mi do takových filmových koncertů dramaturgie.

Petr z toho byl nadšený a řekl mi písně, které by tam chtěl mít. Setkání to bylo krásné, ale bohužel krátké, jenom v rámci jednoho týdne, ale přesto jsem za něj velmi vděčný.

Jan Kučera Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera zasahuje do mnoha oblastí hudby. Tvoří kompozice operní, baletní, symfonické i komorní, kantátové i písňové. Na kontě má přes třicet scénických hudeb k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén. Plodná je i jeho tvorba v oblasti aranžérské, kde je autorem několika symfonických suit složených z písní a melodií z českých filmů. Mezi roky 2002 a 2010 působil jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Jak přemýšlíte nad rovnováhou, do jaké míry ctít při aranžích originál a do jaké míry do toho vcházíte vy jako autorská osobnost?

To je dobrá otázka pro všechny aranžéry. Aranžér jakékoliv hudby by měl písni sloužit v tom nejlepším slova smyslu.

Snažil jsem se vyhmátnout a vystihnout pocit z písně tak, jak zněla v originále. Měl jsem ale k dispozici pouze nahrávky z filmů, protože se žádné noty nedochovaly. Petr Hapka psal lehce punkovým způsobem. Do studia přinesl na různých útržcích pár cárů not, tak se tehdy prostě pracovalo a pak se to někam ztratilo. Dochovaly se ale právě nahrávky.

Mým úkolem nebylo to jenom otrocky takzvaně stáhnout, ale doplnit je zajímavou barvou nebo zajímavým protihlasem. Pokud je to třeba aranž pro symfonický orchestr, tak to si o to přímo říká.

Kromě toho, že jste dirigent a aranžér, tak jste i skladatel. V čem je vám Petr Hapka blízký na této úrovni?

Petr byl obrovský melodik. Jeho písně i filmové melodie jsou krásně vymyšlené, invenční, veselé i dojemné. A to není málo – co by za to jiný skladatel včetně mě dal, aby napsal takhle krásnou hudbu.

Shodou okolností se teď o Vánocích zase dával film Krakonoše a lyžníci, který miluju a kde je nádherná, pozitivní a veselá hudba. Moje děti se na to dívaly, já jsem vařil a poslouchal jen tu hudbu, která se ke mně linula z televize, kdy jsem nebyl vyrušován obrazem.

Uvědomil jsem si, jak je nádherná a jakým skvělým skladatelským způsobem Petr Hapka pracuje. Je tam v podstatě jedno silné téma, možná dvě a on je zpracovává. Najednou je z něj valčík, najednou je v polovičním tempu.

Myslím, že podle toho se pozná dobrý skladatel. Nezahltí film nějakou fantazií, kde jde páté přes deváté, ale je jedno silné téma, maximálně dvě a to obměňuje v různých variacích. Zrovna tento film byl toho pro mě důkazem.

Pracujete jako skladatel podobným způsobem?

Je to případ od případu. Jinak tomu bude, když píšu symfonii, kde je potřeba více materiálu. Když ale třeba píšu scénickou hudbu pro divadlo, tak tam je tento princip osvědčený a dobrý. Režiséři a režisérky to i tak chtějí. Je tam nějaké signifikantní téma, které se různě obměňuje, a to tomu představení většinou hrozně prospívá.

Divák není zahlcen směsí několika melodií nebo nálad. Konkrétní představení nebo film by měli mít svoji náladu, které někdy přispěje jednoduchost ve výběru melodii.

Mezi klasikou a popem

Symfonický orchestr Českého rozhlasu jste na vzpomínkovém koncertě dirigoval se zpěváky jsou Vojtěch Dyk, Aneta Langerová, Michael Kocáb, zároveň i vystoupila Skupina Petra Maláska. V čem to byla pro vás výzva?

Mám crossoverové koncerty hodně rád a jsem k nim zván napříč republikou i interprety. Můžu možná neskromně říct, že jsem už skutečně spolupracoval asi se všemi zpěváky populární, jazzové a rockové hudby u nás.

Tyto přesahy mě velice baví. Myslím si, že baví i symfonické orchestry, jelikož je to trošku jiné než svět klasické hudby. Hraje se na jiných pódiích, na festivalech, třeba i open air, kde máte pod sebou dav rozvášněných fanoušků. Myslím si, že to je hodně obohacující a inspirativní pro obě strany.

Jak dlouho orchestru trvá, než si zvykne na to, že i když má běžně na repertoáru klasická díla, tak se najednou musí pustit do populární hudby?

Jde to úplně přirozeně. SOČR je plný skvělých profesionálů a příjemných lidí, takže zkoušky probíhaly v pohodě.

Je potřeba říct, že neexistuje lehká hudba. Některé noty třeba vypadají, že jsou jenom doprovod, ale všechno se musí vypilovat, tak aby to fungovalo. Při tvorbě aranží je také potřeba myslet na to, aby si i muzikanti zahráli.

Některé písně jsou zase založeny na rytmice. Rytmika je tahounem písniček a symfonický orchestr by ji neměl jenom doplňovat. Tady jsem měl štěstí, že hráli ti nejlepší z nejlepších – na bicí Pavel Bady Zbořil, na basu Martin Lehký, na klavír hrál místo Petra Maláska Matěj Benko.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu na koncertě Petr Hapka 80 | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

Co se pro vás jako dirigenta mění, když máte koncert s klasickým repertoárem a potom takovouto akci. Na co si musíte zvykat a čemu se přizpůsobujete?

Úkol je v základu stejný – dát to dohromady tak, aby to fungovalo a aby koncert proběhl bez kolizí.

Samozřejmě oba žánry s sebou nesou určitá specifika. Při zkoušce na klasický program už hrajeme skladbu, která byla tisíckrát hrána nejlepšími orchestry. Můžete se tím tak inspirovat. Když nacvičujeme crossoverový nebo vícežánrový program, tak jsou většinou aranže nové a je potřeba se s tím seznámit.

Berete si něco z dirigování klasické hudby na populární koncerty a naopak?

Technicky to bude podobné. Vždycky se snažím, aby i v klasice byla na první místě energie, která z pódia jde. Ta musí být u Mozarta, Beethovena, u hudby 20. století i 21. století – aby to nebyla nuda. I geniální partitura se dá zahrát špatně, nudně, bez napětí a energie.

Na hudbě popové nebo rockové se mi líbí, že je přímočará a že jde na první signální soustavu posluchače. Někdy to může být banální, někdy to ale může být zajímavější. I v klasice je potřeba provést posluchače partiturou. Snažím se o to, samozřejmě nepovede vždycky, je tam hodně proměněných, ale energie je na prvním místě.

Koncert Petr Hapka 80 | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas