Vždycky jsem chtěla být rockerka, ne dáma obklopená šperky, říká Petra Janů

„Až začnu zpívat jazz, tak budu jíst co budu chtít a nebudu se hýbat," říká zpěvačka a herečka Petra Janů, host pořadu Osobnost Plusu u Barbory Tachecí. Společně hovořily o proměně pěvecké dámy v rockerku po smrti jejího manžela a současně i manažera Michala Zelenky, nebo o současných životních prioritách zpěvačky. Praha 17:02 15. dubna 2018

„Dávám si cíle, o kterých vím, že si je splním a že z nich budu mít radost. Rozčiluji se jenom nad věcmi, o kterých vím, že je mohu ovlivnit,“ přemýšlí nad svým přístupem k životu Janů.

„Cíleně se zbavuji takových těch upírů, co z vás vysávají energii, neustále si na něco stěžují a pořád je pro ně všechno špatně. Od nich zdrhám, až se za mnou práší. Nějací takoví na mě možná byli naštvaní, ale to neřeším. Kdo ví, kolik času mi zbývá a já zbytek času nechci trávit v negativních emocích,“ tvrdí zpěvačka.

Zelené vlasy

Petra Janů se vždy cítila více jako rebelka než jako noblesní diva, navzdory přání svého manžela. Během rozhovoru se vrací k příhodě z 80. let, kdy jí pro televizní silvestrovské vystoupení nastříkala kostýmní výtvarnice vlasy na zeleno.

„To jsem měla rok zaracha. Venku to bylo normální, u nás asi ne. Co si budeme povídat, socialismus byl křehká květinka, ublížily mu i zelené vlasy," vzpomíná Janů.

„V televizi jsou vždycky prostoje a já nestíhala, a tak jsem s těmi zelenými vlasy odletěla hned potom do Moskvy. A tam jsem šest neděl zpívala se zelenými vlasy. Čekal tam na nás KGBák, co nás měl na starosti, a pro něj to nebylo teprve to pravé ořechové. Všechno nahlásil a soudruzi mě zařadili do Nové vlny,“ říká.

„Rok jsem musela vysvětlovat, že takovou nejsem. To se nenosilo, to taky ubližovalo socialismu. Jenže já jsem to nedělala, dělala jsem klasický bigbít. Rok jsem to vysvětlovala, než mě zase pustili do televize.“

Vše se mně splnilo

„Všechny sny, které jsem měla od puberty do 20 let, kdy bývají takové ty nejtoužebnější, se mi splnily. Prostě všechno a teď už žiji bonus. Kdyby mně někdo řekl ve dvaceti letech, že budu 45 let zpívat a budu mít plné sály, tak bych si zaťukala na čelo. Nemám žádné extra ambice, prostě mě to baví tak, jak to je,“ odpovídá zpěvačka na otázku, jestli má ještě v životě nějaká nesplněná přání.

Petra Janů (vlastním jménem Jana Petrů) se narodila v roce 1952 v Praze. Svoji profesní dráhu začínala v divadle Semafor. První album Motorest vydala se skupinou Pro-rock. V 80. letech se přesunula z rockového žánru do pop music. Hrála také v několika filmech a řadě muzikálů.