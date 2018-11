,Ještě nejsem mrtvý.‘ Phil Collins chystá restart kariéry a vrací se do Prahy

Zpěvák a bubeník Phil Collins, který před časem znovu nastartoval svoji hudební kariéru, vystoupí 25. června příštího roku v pražské O2 areně. Koncert se uskuteční v rámci jeho turné s názvem Still Not Dead Yet Live (Ještě nejsem mrtvý). Za pořádající agenturu o tom v pondělí informoval Petr Novák. Praha 15:23 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Phil Collins | Foto: Gus Ruelas | Zdroj: Reuters

Vstupenky v cenách od 2190 do 3990 korun budou v prodeji od 30. listopadu. Právě v pražské O2 areně zakončil Collins v roce 2005 světové turné Final First Farewell Tour, jež avizoval jako poslední. V Praze o dva roky později příležitostně koncertoval s kapelou Genesis.

Na sólovou dráhu se vrátil v roce 2015. „Myslel jsem si, že budu v klidu odpočívat,“ uvedl ke svému návratu. „Ale díky fanouškům, mé rodině a podpoře některých mimořádných umělců jsem znovu objevil svou vášeň pro hudbu a koncertování. Nastal čas si to všechno zopakovat a jsem opravdu nadšený. Přijde mi to jako správná věc,“ uvedl.

Jeden z nejúspěšnějších hudebníků své generace dosáhl 40 prvních míst v singlové UK Top 40, což se v 80. letech nepovedlo žádnému jinému umělci. Collins začínal jako bubeník a poté působil jako frontman Genesis, sólově debutoval v roce 1981 albem Face Value obsahujícím velký hit In The Air Tonight.

První příčky britských žebříčků obsadily jeho skladby Easy Lover, You Can't Hurry Love a Against All Odds (Take A Look At Me Now), v amerických hitparádách pak získal sedm prvních míst se svými globálními hity One More Night, Separate Lives, Two Hearts, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down, Both Sides Of The Story a Dance Into The Light. Spolupracoval také s řadou dalších slavných hudebníků, například Robertem Plantem nebo Brianem Enem.

V Praze se Collins poprvé představil v roce 1997 na koncertě ve sportovní hale na Výstavišti.