Koncerty v Krakově jsem nezrušil, ohradil se zakládající člen Pink Floyd Roger Waters

Zakládající člen britské hudební skupiny Pink Floyd Roger Waters v neděli popřel, že kvůli kritice svých postojů k situaci na Ukrajině zrušil v polském městě Krakov dva koncerty. Informoval o tom list The Guardian. Městská rada Krakova v nadcházejícím týdnu projedná návrh, zda Waters nebude kvůli svým názorům na ruskou invazi na Ukrajinu ve městě nežádoucí osobou. Varšava 18:02 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel kapely Pink Floyd Roger Waters v září 2022 během turné v USA. | Zdroj: Reuters

Radní Lukasz Wantuch vyzval obyvatele města, aby koncerty bojkotovali. Poláci patří v Evropě k největším podporovatelům Ukrajiny v její obraně proti Rusku.

Společnost Live Nation Polska v sobotu uvedla, že koncerty, které byly naplánovány na 21. a 22. dubna příštího roku v městské Tauron Areně, byly zrušeny. Podrobnosti neuvedla. Koncerty nefigurují ani na webové stránce k hudebníkovu turné s názvem This Is Not a Drill (Toto není cvičení).

Zakládající člen Pink Floyd Roger Waters ruší koncerty v Polsku. Vadí mu kritika jeho výroků o Ukrajině Číst článek

Waters v neděli na facebooku popřel zprávy polských médií, že jeho tým koncert zrušil. Radního Wantucha kritizoval z „drakonické cenzury své práce“.

„Zdá se, že Lukasz Wantuch netuší, že jsem celý život, a to i za cenu osobních ztrát, pracoval ve službách lidských práv,“ napsal hudebník na sociální síti.

Waters na začátku září napsal otevřený dopis manželce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v němž obvinil „extrémní nacionalisty“ na Ukrajině, že přivedli zemi „na cestu do této zničující války“. Kritizoval také Západ za dodávky zbraní Ukrajině a NATO, že podle něj provokovalo Rusko.

Ukrajinci dali Rogera Waterse na černou listinu. Řekl, že Rusové mají právo na krymský Sevastopol Číst článek

Ve své nedělní reakci Waters dodal, že chtěl pouze vyzvat zúčastněné země, aby „se snažily vyjednat mír, a ne aby situaci eskalovaly k hořkému konci“.

Osmasedmdesátiletý protiválečný aktivista Waters, který kapelu Pink Floyd v roce 1985 opustil, se s oblibou vyjadřuje k politickým záležitostem. Izrael například označil za „stát apartheidu“, pranýřoval podporovatele brexitu, vyjádřil opovržení nad americkým exprezidentem Donaldem Trumpem a kritizoval „vládnoucí třídu“ za uvěznění zakladatele WikiLeaks Juliana Assange, připomíná server Politico.

Velkým zastáncem Ukrajiny ve válce s Ruskem je naopak Watersův někdejší spoluhráč z kapely David Gilmour. Letos v dubnu pod hlavičkou Pink Floyd vydal singl Hey Hey, Rise Up!, jehož výtěžek byl určen na humanitární pomoc Ukrajině.