Píseň Michala Davida se stala hymnou organizace bojující proti rakovině. Zpěvák ji věnoval zesnulé dceři

Píseň Michala Davida Pár přátel se stala hymnou americké charitativní organizace Prevent Cancer Foundation. Singl s anglickým textem Oh What a Dream We Head má upozornit na celosvětovou problematiku rakoviny. Skladbu s Davidem nazpívaly světové hvězdy, například belgicko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lara Fabianová, frontman rockové kapely The Rasmus Lauri Ylönen, britský punkový zpěvák Billy Idol nebo americký zpěvák Richard Marx. Praha 19:20 14. února 2025

Nová verze vznikla na počest a vzpomínku Michaely Davidové, dcery Michala Davida, která v roce 2000 podlehla akutní myeloidní leukémii.

„Pro mě ta písnička znamená hodně. Jednak dodnes oslovuje mnoho generací a není koncert, kde bych ji nezazpíval. Je to silná píseň a jsem rád, že dostane ještě větší rozměr, než měla, a dnes se tak pomalu stala světovou. Měla by pomáhat těm, kteří bojují s rakovinou nebo mají stejný osud, jaký jsem měl já se svoji dcerou, protože je to 25 let, co od nás odešla, když nezvládla boj s leukémií a nedožila se deseti let,“ řekl Michal David.

Veškerý zisk z této iniciativy bude věnován na podporu nadace Prevent Cancer Foundation, která letos slaví 40 let od svého založení, a dalších charitativních organizací v Evropě. V České republice se na projektu podílejí Nadace EP Group a Kapka naděje.

Píseň Pár přátel byla nově zaranžována do podoby Oh What a Dream We Had americkým producentem Janem Fairchildem, který vyhrál dvě ceny Grammy. Anglický text napsal Charlie Midnight, který byl devětkrát nominován na cenu Grammy, dvakrát na Zlatý glóbus a jednou na cenu Emmy. Letos byl nominován na cenu Grammy za filmovou píseň Love Will Survive k americkému seriálu Tatér z Osvětimi, kterou napsal společně s filmovým hudebním skladatelem Hansem Zimmerem pro americkou zpěvačku Barbru Streisandovou.

Nahrávání se zúčastnil také český gospelový soubor Fine Gospel Time pod vedením Zuzany Stirské. Projektu se dále zúčastnila novozélandská zpěvačka, skladatelka a producentka Kimbra, filipínský zpěvák Marcelito Pomoy, americký country zpěvák, skladatel a herec Billy Ray Cyrus, americká zpěvačka a herečka Noah Cyrusová, další člen slavné rodiny Cyrusových Braison Cyrus a operní pop vokální skupina Il Divo.

Píseň Pár přátel s textem Františka Řebíčka vyšla v roce 1988. Oblíbená skladba trenéra Ivana Hlinky zněla v kabině českých hokejistů na olympijských hrách v roce 1998 v Naganu a její poslech se stal jedním z rituálů, který doprovázel hokejisty k zisku zlatých medailí.