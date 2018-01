Symfonický orchestr Českého orchestru doprovodí basbarytonistu Plachetku. Zazní melodie od Strausse

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pozval na další z řady koncertů světově uznávaného basbarytonistu Adama Plachetku. V pražském Rudolfinu zazní v jeho podání málo známé melodie od Richarda Strausse. Koncert začíná v pondělí v 19.30. Radiožurnál se však ještě před tím byl podívat na jednu ze zkoušek orchestru. Praha 11:26 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z výšky svých skoro dvou metrů se Adam Plachetka soustředěně dívá do not, vedle něj stojí dirigent Ondrej Lenárd a řídí rozhlasové symfoniky. Vracejí se k nepřesným nástupům, Adam Plachetka si dělá do notového zápisu poznámky. Když se opakovaná pasáž podaří, lehce se usměje.

V sezóně 2017/2018 je Adam Plachetka rezidenčním umělcem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

„Chtěli jsme dramaturgii co nejpestřejší, jeden koncert byl operní recitál, jeden muzikálový večer a teď jsme si říkali, že by to chtělo ještě nějaké písně, aby to nebylo pořád dokola. Probíral jsem se kompletní tvorbou Strausse a říkal jsem si, že tohle by mohla být zajímavá dramaturgie. Byl jsem rád, že můj návrh byl přijat a líbil se i ostatním,“ popisuje Radiožurnálu Plachetka, proč na třetí koncert řady vybral písně od německého romantika Richarda Strausse.

'Je to výzva'

Zpěvy slyšelo publikum v premiéře v roce 1900. Kvůli velké hlasové náročnosti se ale na koncertních programech operních sólistů moc často nevyskytují. „Hlavně je komické, když člověk zjistí, že ta druhá skladba pro hluboký hlas je vlastně docela pro vysoký hlas. Je to výzva, ale doufám, že ji naplníme a že se divákům bude líbit,“ dodává umělec.

Dva větší zpěvy pro hluboký hlas a orchestr od Richarda Strausse doplní na koncertě s rozhlasovými symfoniky ještě Brahmsova Tragická předehra a Symfonie D-dur.