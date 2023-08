Plachetka: Don Giovanni mohla být moje osudová role, ale ujel mi vlak. Nejčastěji mě potkává Leporello

Operní pěvec Adam Plachetka zaplňuje svým basbarytonem nejslavnější operní domy světa. Na kontě má více než 60 rolí. V newyorské Metropolitní opeře je ale známý především jako sluha Dona Giovanniho Leporello. „Ač jsem hlasově spíš Giovanny, tak mě v poslední době Leporello potkává mnohem častěji. Jako charakter ho mám radši,“ vysvětluje Plachetka v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 20:10 9. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Plachetka | Foto: Naděžda Hávová | Zdroj: Český rozhlas

Říká se, že není malých rolí. Jak je to v opeře?

Je i není. Můj pan profesor mě na začátku kariéry odrazoval, ať malé role nedělám, že se do toho zaškatulkuju, a pak se budu těžko posouvat jinam. Vzhledem k tomu, že jsem ale začínal hodně mladý, tak všichni chápali, že je to jenom krok k dalšímu vývoji.

Prošel jsem si malými a i středními rolemi. Ve větších divadlech jsem se pak nejčastěji představoval jako Masetto. Není to tedy vyloženě malá role – má árii, není dějově nevýznamná, ale je to role druhořadá. Ovšem pro začínajícího zpěváka je ideální v tom, že na něj není takový tlak a celý večer upřená pozornost, ale přitom se tam může člověk ukázat.

Od Masetta jste se přesunul k Leporellovi. Dá se říct, že to je vaše osudová role?

Ještě mnohem dřív jsem se posunul přímo k Giovannimu. Půl roku poté, co jsem poprvé nastudoval Masetta, jsem na znojemském hudebním festivalu Dona Giovanniho rovnou dělal.

Myslel jsem si, že on bude moje osudová role. Když jsem ve Vídni při své druhé sezoně roli v Giovanniho zaskočil a měl jsem s ním úspěch, tak mi začali odevšud volat, jestli bych ho nemohl přijet hrát. Nikdy jsem ale neměl čas, protože to bylo na poslední chvíli a už jsem měl jiné plány, takže my tento vlak tak trochu ujel.

Potom jsem se ale fyzicky vyvinul více do Giovanniho sluhy Leporella, takže ač jsem hlasově spíš Giovanny, tak mě v poslední době Leporello potkává mnohem častěji. Nevadí mi to, protože jako charakter ho mám radši.

Kolikrát jste árii Leporella zpíval v češtině?

Oficiálně nikdy. Většinu překladu znám, ale asi bych si na všechno nevzpomněl. Dalo by se říct, že to je až krutý náhled do toho, co nás dříve nebo později všechny čeká. Děláme všechno pro to, abychom tento stav oddálili, co nejvíce. Každý zpěvák ví, že když jednou začne, tak jednou bohužel i skončí.

