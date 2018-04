Plexis chystají první koncert po autonehodě. 'Po spoustě bolesti se sen stává skutečností,' zní z kapely

„Po spoustě žalu, bolesti a utrpení v minulých měsících, kdy nebylo vůbec možné odhadnout, jak se budou věci vyvíjet, se náš sen stává skutečností. Díky skvělým lékařům a neuvěřitelné podpoře od našich fanoušků začneme znovu živě vystupovat,“ oznámili členové punkové kapely Plexis.

„Křest novinky pro nás je strašně důležitý, a kdo nás máte rádi, přijďte nás podpořit, moc se na vás těšíme,“ nechali se slyšet Plexis, kteří si zároveň připomenou dvacet let od nahrání alba To, které spolu vydala trojice Petr Hošek, Dušan Lébl a Martin Švec.

Na novém albu, které vyšlo v prosinci šest let po předchozí desce Vohul to!, fanoušci najdou patnáct písní. Deset písní je nových, pět jsou pak covery starších skladeb v podání kapel Degradace, Našrot, SPS, The Fialky a Nežfaleš.

Kapela Plexis měla nové album pokřtít už dřív, v prosinci ale její členové spolu s kapelou Apple juice bourali v autě při návratu z koncertu na Vysočině. Při nehodě zemřela jedna jejich kamarádka. Členové kapely pak skončili se středně těžkými zraněními v nemocnici.

Kmotrem nové desky bude chirurg Pavel Říman, který celou kapelu po autonehodě staral.