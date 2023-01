Ve věku 55 let zemřel lídr kapely Plexis Petr Hošek, byl výraznou osobností českého punku

Hošek byl výraznou postavou tuzemské punkové scény. Působil také ve skupinách Do řady!, Michael's Uncle nebo Svatý Vincent. O jeho širokém hudebním rozptylu svědčí i působení v projektu Maradona Jazz i vystupování v roli dýdžeje jako DJ Mucho. Zaujal ho především latinskoamerický jazz.

Punk a metal místo nekonfliktních popíkářů. Fenoménem devadesátých let byly hudební kluby Číst článek

„Díky za ten rok po tvém boku na pódiu. Bylo to neskutečně krásné a intenzivní. Ať se ti líbí v punkovém nebi, Péťo,“ napsal v pondělí na svůj facebook baskytarista Vlasta Zahradník.

Zatímco hudební styl punk budí spíše vášně, emoce, kontroverze a občas i obecné pohoršení, Hošek s Plexis svůj svět vždy prezentoval jako jeden velký mejdan. Vypovídá o tom i jejich největší hit Svět jsou bary.

„Tak to prostě je. Pro mě je punk především zábava, můj styl života nepředstavuje být permanentně naštvaný,“ uvedl před časem.

U počátků punku

Hošek vyrůstal v hudebním prostředí, jeho matka byla zpěvačkou v uznávaných folkových kapelách Skiffle, Kontra a Traxleři. Za důležitý zlom ve svém životě považoval rok 1982, kdy poprvé slyšel punkovou kapelu Buzzcock a její skladbu Promises.

Tohle byl fenomenální večírek @1Prazska Díky, že jsi na něm byl s námi Petře ❤️ Fandi i tam nahoře a pozdravuj Bicana a spol. #PetrHošek #RIP pic.twitter.com/AmVIEsXKUf — Pavla Kubálková (@PavlaKublkov) January 23, 2023

Pamětník počátků punkového hnutí v tehdejším Československu zažil dobu, kdy v roce 1986 režim skupinu zakázal a Plexis pak hráli převážně na neoficiálních akcích.

Právě v této nelehké době ho k podpisu spolupráce přiměla komunistická Státní bezpečnost. Hned po listopadu 1989 se Hošek k podpisu veřejně přiznal. Tvrdil, že nikomu neublížil, protože na schůzky s StB nedocházel.

Přes svou spíše veselou image si Plexis prošli i složitým obdobím drogové závislosti, o které zpívají na desce White Killer z roku 1992.

„Celá kapela si v minulosti potykala s tvrdšími drogami, naštěstí se z toho mně osobně podařilo před pádem do propasti vymanit, ale nebyla to žádná legrace a nestojí to za to,“ uvedl Hošek s poukazem na bývalého kytaristu Plexis Johnnyho Jukla, který byl zatčen a obviněn z výroby heroinu.

Plexis vydali debutové album Půlnoční rebel v roce 1990. V loňském roce avizoval vznik nové desky, která měla být následovníkem nahrávky Plexis s názvem Kašpar v nesnázích z roku 2017.