Podvodníci připravili fanoušky Taylor Swift už o milion liber. Prodávají falešné vstupenky na Eras Tour

Podvodníci, kteří prodávají na internetu falešné vstupenky na koncerty popové hvězdy Taylor Swift, už připravili britské fanoušky v součtu o milion liber (přes 29 milionů korun). Uvedla to britská banka Lloyds, která své klienty před takovými nákupy varovala. Banka varování vydala na základě analýzy nahlášených podvodů, kterých zatím zaznamenala 600. Londýn 19:48 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert Taylor Swift v Sydney | Zdroj: Profimedia

Podle banky přišla každá oběť průměrně o 332 liber (9800 korun). V některých případech ale ztráta přesahovala i 1000 liber (přes 29 tisíc korun). Loyds na základě informací od svých zákazníků odhaduje, že podvedeno bylo nejméně 3000 Britů, píše server Sky News.

Lístky na Eras Tour se začaly prodávat loni v červnu a fanoušci je vykoupili téměř okamžitě. Podvodní prodejci podle bank nejčastěji cíli na fanoušky ve věku 24 až 35 let, a to na sociálních sítích.

Kvůli nedostupnosti lístků byli někteří z nich ochotni zaplatit násobně více, než je jejich reálná cena. Loni v létě se podvodníci zaměřili také na prodej falešných vstupenek na koncerty Beyoncé, Harryho Stylese nebo skupiny Coldplay.

Podvodníci fanoušky přesvědčí, aby peníze za lístky poslali formou bankovního převodu. Podle expertky na spotřebitelské právo ze společnosti Which? Lisy Webb by lidé při nákupu lístků na koncert měli raději používat online platbu kreditní kartou nebo službu PayPal. Obě z těchto možností totiž nabízí vrácení peněz.

„Bohužel, pokud to vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je,“ řekla Webb serveru Sky News.

Fenomén Eras Tour

To, že bude o aktuální turné enormní zájem, předeslal už prodej vstupenek v roce 2022 na americkou část koncertů. Za jediný den se prodalo bezmála 2,5 milionu vstupenek. Zisky z turné navíc zpěvačce pomohly i k zařazní mezi dolarové miliardáře.

A nejde jenom o hudbu. Taylor Swift díky svému turné dokáže rozpohybovat ekonomiku měst, ve kterých vystupuje. A koncert v americkém Seattlu pak rozpohyboval i Zemi – vyvolal seizmickou aktivitu o síle malého zemětřesení.