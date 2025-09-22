Podzimní festival duchovní hudby přináší několik novinek. Jeden z koncertů doprovodí scénický balet

Podzimní festival duchovní hudby letos nově věnuje jednu sekci slovenským interpretům. Poprvé divákům na Olomoucku nabídne netradiční zážitek při středečním koncertu v zámku v Čechách pod Kosířem, který doprovodí scénický balet.

Reportáž Olomouc Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Koncert otevřel Requiem od Mozarta

Tradiční program i několik novinek nabízí letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Festivalový koncert bude tentokrát patřit písňovému repertoáru - Hindemitovu cyklu Das Marienleben. Zhudebněné Rilkeho verše zazní v podání Tamary Morozové.

Přehrát

00:00 / 00:00

Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci vás tradičně zavede do olomouckých chrámů a na další sakrální místa

Podzimní festival duchovní hudby se dlouhodobě věnuje mladé nastupující generaci. Letos to potvrdí slovenský kytarista Karol Samuelčík. Hudbu Johanna Sebastiana Bacha, kterou bude hrát na sedmistrunnou kytaru, představí v Červeném kostele v pondělí 29. září.

1. října bude v Olomouci hostovat soubor PhilHarmonia Octet Prague, který tvoří nejlepší hráči na dechové nástroje, působící v pražských orchestrech. Kromě dechového oktetu Ludwiga van Beethovena zahrají i dvě úpravy pro toto seskupení, a to suitu z Janáčkovy opery Z mrtvého domu a přepracování Musorgského Obrázků z výstavy.

Koncerty

První z oratorních koncertů Podzimního festivalu duchovní hudby bude v neděli 5. října v katedrále svatého Václava. Moravská filharmonie Olomouc pod vedením slovenského dirigenta Mariána Lejavy uvede společně s Českým filharmonickým sborem Brno Stravinského Žalmovou mši a Requiem Gabriela Faurého.

2:05

Na jindřichohradeckou úzkokolejku se vrací vlaky. Dobrovolníci uspořádali víkendový festival

Číst článek

Výhradně slovenským interpretům pak bude patřit koncert v chrámu svatého Michala. Sváteční koncert odehrají v neděli 12. října v jedinečných a působivých prostorách baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

„Koncert je věnován 145. výročí akademického sboru Žerotín. Je to tak vysoké číslo, které obstálo při převratech a změnách dějin až do dnešních dnů. Skláním se nad tím, že sbor pokračuje,“ pokračuje Hamplová. 

Koncert z Freskového sálu Komenia bude zaznamenávat i Český rozhlas. 

Tři díla 20. století s religiózní tematikou nejsou určená k bohoslužbě, společné ale mají hloubku a vroucnost. To je nabídka závěrečného koncertu Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci s podtitulem Mystika v hudbě. Zazní Otčenáš Leoše Janáčka, Labyrint Luboše Fišera a Stabat Mater Francise Poulenca.

Podle pořadatelky přehlídky Hamplové Podzimní festival duchovní hudby už víc než třicet let potvrzuje, že díky své duchovní tradici, architektuře a vnímavému publiku má ideální zázemí pro uvádění vrcholných evropských a světových děl s duchovním sdělením. 

Blanka Mazalová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hudba

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme