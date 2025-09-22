Podzimní festival duchovní hudby přináší několik novinek. Jeden z koncertů doprovodí scénický balet
Podzimní festival duchovní hudby letos nově věnuje jednu sekci slovenským interpretům. Poprvé divákům na Olomoucku nabídne netradiční zážitek při středečním koncertu v zámku v Čechách pod Kosířem, který doprovodí scénický balet.
Festivalový koncert bude tentokrát patřit písňovému repertoáru - Hindemitovu cyklu Das Marienleben. Zhudebněné Rilkeho verše zazní v podání Tamary Morozové.
Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci vás tradičně zavede do olomouckých chrámů a na další sakrální místa
Podzimní festival duchovní hudby se dlouhodobě věnuje mladé nastupující generaci. Letos to potvrdí slovenský kytarista Karol Samuelčík. Hudbu Johanna Sebastiana Bacha, kterou bude hrát na sedmistrunnou kytaru, představí v Červeném kostele v pondělí 29. září.
1. října bude v Olomouci hostovat soubor PhilHarmonia Octet Prague, který tvoří nejlepší hráči na dechové nástroje, působící v pražských orchestrech. Kromě dechového oktetu Ludwiga van Beethovena zahrají i dvě úpravy pro toto seskupení, a to suitu z Janáčkovy opery Z mrtvého domu a přepracování Musorgského Obrázků z výstavy.
Koncerty
První z oratorních koncertů Podzimního festivalu duchovní hudby bude v neděli 5. října v katedrále svatého Václava. Moravská filharmonie Olomouc pod vedením slovenského dirigenta Mariána Lejavy uvede společně s Českým filharmonickým sborem Brno Stravinského Žalmovou mši a Requiem Gabriela Faurého.
Výhradně slovenským interpretům pak bude patřit koncert v chrámu svatého Michala. Sváteční koncert odehrají v neděli 12. října v jedinečných a působivých prostorách baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
„Koncert je věnován 145. výročí akademického sboru Žerotín. Je to tak vysoké číslo, které obstálo při převratech a změnách dějin až do dnešních dnů. Skláním se nad tím, že sbor pokračuje,“ pokračuje Hamplová.
Koncert z Freskového sálu Komenia bude zaznamenávat i Český rozhlas.
Tři díla 20. století s religiózní tematikou nejsou určená k bohoslužbě, společné ale mají hloubku a vroucnost. To je nabídka závěrečného koncertu Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci s podtitulem Mystika v hudbě. Zazní Otčenáš Leoše Janáčka, Labyrint Luboše Fišera a Stabat Mater Francise Poulenca.
Podle pořadatelky přehlídky Hamplové Podzimní festival duchovní hudby už víc než třicet let potvrzuje, že díky své duchovní tradici, architektuře a vnímavému publiku má ideální zázemí pro uvádění vrcholných evropských a světových děl s duchovním sdělením.