Hudební album Plantasia je určeno rostlinám. Na festivalu Pohoda zazněla i nová hudba pro slunečnice

Je pět hodin ráno, před hlavním pódiem se po protančené noci shromáždil překvapivě velký dav. Lidé přišli jako každý den festivalu na poslední koncert přivítat slunce, zpomalit a zrelaxovat se, než zamíří do stanů.

Obzor nad Trenčínem se začíná barvit do oranžova. Zpoza hor vstává slunce a z pódia se ozývají první tóny.

Podtitul alba Plantasia zní Vřelá hudba pro rostliny a pro všechny, kteří je milují. Na betonové letištní ploše toho moc neroste, takže koncert bude zejména pro lidské publikum.

„Nevěděla jsem, že něco takového existuje. Dozvěděla jsem se to dnes ráno. Je to vlastně docela zajímavé,“ říká Chiara, která přijela z Itálie. Doplňuje ji kamarád Davide: „Je to úžasné. Zvlášť teď při svítání je taková hudba super.“

Symfonie pro zelenec



Většina skladeb na albu Plantasia je věnovaná konkrétní pokojové rostlině. Právě začíná Symfonie pro zelenec chocholatý. Ještě nás čeká Óda na africkou fialku nebo Hudba ke zklidnění zběsilého tchýnina jazyka.

Mort Garson složil album Mother Earth’s Plantasia v roce 1976, na syntetizátoru, který zaplnil menší místnost. Vznik desky je spjatý s květinářstvím v Los Angeles. Vlastnil ho muž, který předtím pracoval pro hollywoodská filmová studia a jeho klientelu tvořila řada celebrit.

Plantasia měla pomoct s propagací květinářství, nebo ji Garson možná napsal pro svou manželku, která milovala zahradničení. V obchodě ji buď prodávali, nebo rozdávali k zakoupeným rostlinám – v tom se prameny různí. K dostání prý byla i v obchodě s matracemi.

Nová hudba pro slunečnice

Album z konce 70. let o deseti skladbách doplňuje jedna nová část. Je věnovaná slunečnicím, tedy symbolu Pohody. Napsali ji Kristína Smetanová a Haimoni Balgavá, za kterými vyrážím na pódium.

„Nikdy jsem nehrála tak brzo ráno. Aspoň ne koncertní provedení. Bylo to krásné, moc jsme si to užily. Myslím, že tomu přispělo i to, jak nám začalo svítit slunce do tváře a přišla pozitivita nového dne,“ popisuje Kristína a pokračuje: „Celá tato Plantasia byla myšlena pro rostliny a my už jsme ji nacvičovaly v čase, když jsme psaly tu naši. Náladu hudby jsme měly v sobě.“

„Četla jsem výzkumné články, zda může hudba pomáhat rostlinám. Není to úplně přímo dokázané, ale některá hudba na ně působí pozitivně,“ drží si optimismus Kristína. Spolu s Haimoni jsou milovnice rostlin a možná pro ně budou hudbu skládat dál.