Popírání, hněv, smlouvání, deprese a smíření. Zpěvačka Taylor Swift vydala nové dvojalbum

Popírání, hněv, smlouvání, deprese a smíření - i s takovými emocemi Taylor Swift na nových albech Tortured Poets Department a The Anthology pracuje. Jak sama řekla - psaní těchto songů pro ni bylo doslova záchranným lanem.

Fanouškům ale víc pod pokličku, jak desky vznikaly a o čem jsou, nahlédnout nedala. Z textů a názvů písní ale vyplývá, že některé se týkají rozchodů a taky toho, jak se s nimi zpěvačka vypořádávala.

Novou studiovou desku Taylor Swift oznámila během slavnostního udílení cen Grammy. Letos v únoru z rukou Céline Dion převzala zlatý gramofon za album roku. V téhle nejsledovanější kategorii se tak stala první interpretkou, která ji vyhrála už počtvrté.

„Chtěla bych vám říct, že tohle je nejlepší moment v mém životě. Ale takhle šťastná se cítím, když dokončím píseň, když zpívám se svými tanečníky na pódiu nebo když jedu na turné. V tomhle všem chci dál pokračovat. Moc vám všem děkuji za to, že můžu dělat to, co miluju,“ prohlásila Taylor Swift.

Čtyřiatřicetiletá rodačka z americké Pensylvánie novou desku vydala v pátek v šest hodit ráno našeho času. O dvě hodiny později fanoušky překvapila druhou částí. Dohromady tak nahrála třicet jedna nových písní.

Jako hosty si Taylor Swift pozvala amerického rappera Post Malona, se kterým nazpívala úvodní singl Fortnight, a britskou zpěvačku Florence Welch.

Taylor Swift je v současnosti nejvyhledávanější popovou hvězdou světa. Vyrostla jako country zpěvačka a teď během chvilky vyprodává největší stadiony. Příznivci ji sledují všude a o jejích dalších krocích na poli soukromém, ale i profesním, zase diskutují na sociálních sítích.

Její další kroky povedou do Evropy, kde už od 9. května bude vystupovat se svým aktuálním turné. Začne v Paříži a pokračovat bude ve Stockholmu, Amsterdamu nebo ve Vídni. Fanoušci pak očekávají, že do konce roku ještě vydá další desku.