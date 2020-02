Vychází album, které Ivan Král nahrál těsně před smrtí. Poslechněte si demo písně Stormy Nights

Před necelými dvěma týdny zemřel legendární český muzikant Ivan Král. Od pátku se ale bude na své fanoušky dál usmívat – vychází jeho vůbec poslední album. Jsou na něm skladby, kterými se Král pochlubil svým blízkým těsně před svou smrtí. Ve spolupráci s pražským Metronome festivalem chtěl album v červnu představit a pokřtít. Praha 13:41 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Král během koncertu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Na začátku ledna přišly demo nahrávky,“ popisuje Radiožurnálu David Gaydečka, zakladatel Metronome festivalu, který zároveň posledních pět let organizoval koncerty Ivana Krále v Česku a pravidelně komunikoval s Ivanem i jeho ženou Cindy.

„Se Cindy jsme se domlouvali, že by možná dávalo smysl vydat novou desku, a křest proběhne na jedné z těch scén,“ vysvětluje.

Druhého února ale Králova žena poslala Davidovi Gaydečkovi a dalším lidem z Ivanova okolí zprávu, že hudebník zemřel.

„Musím říct, že byla tak šokující, že jsem si to přečetl, odložil počítač a šel si dál hrát s dětmi. Asi po pěti minutách si říkám: ‚Safra, co jsem to teď četl.‘ Šel jsem zpět k tomu počítači a tam opravdu bylo to, co jsem si myslel, že jsem četl. V ten moment mi došlo, že to je pravda. Že to není ještě něco, co se nějakým návrhem změní, tak jak prostě člověk, když pořádá koncerty,“ přibližuje Gaydečka.

Rozloučení na Metronomu

Písně, které mu Ivan Král poslal, jsou tak posledními nahrávkami. A právě v pátek vyšly na albu pojmenovaném Smile pod společností Warner Music.

„Je trochu syrová, myslím, že to album bude takové syrovější, ale je to taková autentická rozlučka,“ říká David Gaydečka.

A s Ivanem Králem by se rád rozloučil i Metronome festival. „Jsme naprosto přesvědčeni, že Ivan Král a celý odkaz a všechno, co on zažil a co s ním zažili další hudebníci, že si to zaslouží nějaké poděkování,“ uzavírá Gaydečka.

Na Ivana Krále po jeho úmrtí na začátku února vzpomínal celý hudební svět. Třeba Iggy Pop, se kterým Král dlouho hrál, o něm prohlásil, že to byl skvělý kytarista, pohledný muž a dělal dobré jméno České republice.