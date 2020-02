Poslední koncert skupiny Mandrage: Víťa je součástí naší DNA, teď v comeback nevěříme

Hodinu před tím, než se členové kapely Mandrage naposledy postavili před své fanoušky a zahráli své největší hity, jsme se v jedné šatně sešli s klavíristou Františkem Boříkem a baskytaristou Michalem Faitlem. Místnost po chvíli zaplnila radost, ale zároveň i nervozita. Českému rozhlasu poskytli exkluzivní rozhovor.

Za pár minut (v sobotu večer, pozn. red.) se postavíte před vyprodané Fórum Karlín, před vaše fanoušky, jak se cítíte?

František Bořík: Je to zvláštní. Máme za sebou docela těžký týden, moc jsme nespali. Zažili jsme doslova koktejl emocí. Nacvičujeme už od rána. Začínám se na ten koncert těšit, je to naposledy. Cítím se ale nejlépe za poslední týden.

Jak si mám vysvětlit ten koktejl emocí?

Michal Faitl: Je to klasické nahoru a dolu. Asi to začalo nějakým naštváním, zlobou a vztekem. Člověk si musí uvědomit důsledky toho, co se stane. Dlouho jsme diskutovali, co uděláme s turné. Nakonec jsme se rozhodli, že ho zrušíme a uděláme jenom jeden koncert - takovou tečku, kterou jsme chtěli udělat za dlouhou kapitolou našich životů.

V prosinci jste na váš facebook napsali, že chystáte turné, po kterém si dáte pauzu. Všechno se to ale změnilo o měsíc později. Jaký ten měsíc byl?

F.B.: Byl docela dobrý. Minulý rok jsme měli trable, nejen Víťa Starý, ale i my ostatní. Bylo opravdu osvobozující, že jsme zrušili letošní festivalovou sezónu. Začali jsme Víťovi pomáhat. Všichni jsme měli pocit, že to je na dobré cestě. Šťastné období ale skončilo ve středu (29. ledna, pozn. red.).

Ve vyjádření píšete, že chcete kapelu doslova pochovat. To je docela odvážné. Myslíte to stále vážně?

F.B.: Jsem si tím skoro jistý. Říká se nikdy neříkej nikdy. Já teď ale nevěřím tomu, že bychom někdy mohli udělat comeback.

Reportér Jiří Štefl během rozhovoru s klavíristou Františkem Boříkem baskytaristou Michalem Faitlem ze skupiny Mandrage. | Foto: Jan Nevola | Zdroj: Český rozhas

Mandrage se poprvé sešli v roce 2001 a o šest let později jste vydali první album. Jaký moment, za skoro dvě dekády, pro Vás byl tím nejdůležitějším?

M.F.: Takovou otázku jsem nečekal! Já si myslím, že to bylo vydání naší první desky. Martin Červinka zavolal našemu bubeníkovi Matyášovi, když byl na svahu na snowboardu. Byl to hledač talentů. Řekl mu, že si poslechl naše demo a se že na nás přijede podívat, jestli to dokážeme zahrát naživo. Bylo to první velké setkání s velkým hudebním světem. Kdyby se to nestalo, tak stále jezdíme za pivo a párek.

Dokázali byste si představit, že i dnes jedete za pivo a párek?

M.F.: Nejde asi úplně o pivo a párek. Když už to došlo do téhle fáze, tak jsem se naprogramoval na to, že budu mít větší klid. My jsme totiž hráli několik let v kuse, odehráli jsme tisíce koncertů. A když jsme měli volno, tak se točila nová deska. Těším se na obyčejný život, ale třeba za měsíc řeknu, že to byla největší chyba.

Byly časy, kdy si většina republiky zpívala písně jako Hledá se žena, Šrouby a matice atd. Máte ale vy nějakou zásadní písničku, kterou jste nahráli?

F.B.: Já bych ty dvě, které jste jmenoval, nevylučoval z toho žebříčku nejzásadnějších. Máme jich samozřejmě víc a každému se líbí jiná. Často se teď mluví o Apolináři, to je píseň, kterou napsal Víťa a je vlastně o něm, je to zpověď. Nejde ale jenom o písničky. Celá kapela je jeden velký příběh. My jsme s ní strávili víc času než s rodinou.

Dokážete si představit, že byste fungovali i bez Víta Starého a našli si nového zpěváka?

F.B.: Myslím si, že jsou na to v kapele různé názory. Já si to představit nedovedu. Víťa Mandrage založil a bez něj jezdit nebudu. Přijde mi to hezké, že si kapela zaslouží důstojné rozloučení.

Frontman s vámi v posledních dnech moc nekomunikoval. Změnilo se něco od jeho poslední SMS, ve které vám napsal, že chce turné zrušit?

F.B.: On s námi celý leden komunikoval. Minulý týden jsme spolu ještě zkoušeli a všechno bylo v pohodě, těšil se. A pak najednou, jako lusknutím prstu, nám přestal psát. Musíme ho nějak najít a dát se s ním do kontaktu. Nikdo netušíme, co se stalo.

Já z vás cítím, že vy mu chcete pomoc. Chce i on?

F.B.: Já moc nevím, co se děje. Trochu si to dávám za vinu. Možná jsme měli být lepší kamarádi. Mám obrovský strach, že se mu něco stane. Znám ho dvacet let a je součástí mojí DNA, kterou si neodstřihnu.

Já si dovolím půjčit název vaší poslední desky. Je teď něco, co Mandrage vidí růžově?

F.B.: Já mám dceru, která je velmi malá a roste. Z toho mám obrovskou radost. Letos se ožením se svojí snoubenkou. V mém osobním životě je všechno hezčí než kdy předtím.

M.F.: Doufám, že naše osobní životy půjdou tou růžovou cestou. A budeme se modlit.

Co byste vzkázali vašim fanouškům?

M.F.: Moc vám děkujeme za těch dvacet let našeho života. Bez vás by Mandrage nebyli. Byli jste skvělí na koncertech i třeba v hlasování v hitparádách. Máme vás moc rádi.

Kapela Mandrage vystoupila naposledy. Víta Starého zastoupili třeba Anna K., Jelen, Sebastian nebo Mirai Navrátil. pic.twitter.com/NWv2lq3ydy — Jirka Stefl (@jirkastefl) February 2, 2020