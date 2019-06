Nová skladba pro nové varhany. Český rozhlas vyhlásil soutěž pro skladatele

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany vyhlašují varhanní skladatelskou soutěž k příležitosti uvedení nových varhan ve svatovítské katedrále. Přihlášení skladatelé mají odevzdat jednu samostatnou kompozici pro sólové varhany. Varhany pro katedrálu svatého Víta vznikají v Barceloně a v Praze se poprvé rozezní 15. června 2020. Na nových varhanách budou natočeny i tři nejlepší skladby soutěže. Praha 11:56 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velké varhany v katedrále sv. Víta. | Zdroj: Škoda Auto

Nové varhany pro svatovítskou katedrálu se v chrámu oficiálně poprvé rozezní 15. června 2020 na svátek sv. Víta, hlavního patrona katedrály. Při slavnostní liturgii je požehná pražský arcibiskup Dominik Duka.

Podmínky varhanní soutěže přihlášení skladatelé mají odevzdat jednu samostatnou kompozici pro sólové varhany (v maximální délce 10 minut)

termín odevzdánín skladeb je 6. ledna 2020

skladby bude anonymně posuzovat Nakladatelství ČRo a další odborníci

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany nyní vyhlašují varhanní skladatelskou soutěž u příležitosti uvedení nových varhan. Soutěž startuje 15. června, přesně rok před jejich slavnostním spuštěním do provozu.

Tři nejlepší skladby natočí Český rozhlas na nové varhany. Podrobnější informace a pravidla soutěže jsou k nalezení na webu Českého rozhlasu.

Barcelonský varhanář

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, nejpamátnější sakrální stavbě zemí Koruny české, dlouhodobě chyběly plnohodnotné varhany, které by zvukově obsáhly celý prostor. Myšlenka vybavit katedrálu odpovídajícím nástrojem se objevila již po dostavbě katedrály v roce 1919.

Jak v dubnu 2015 popsal děkan svatovítské katedrály a dómský farář, Ondřej Pávek, chrámový prostor si zaslouží větší nástroj. „V katedrále funkční varhany jsou. Jsou to Mölzerovy varhany z 30. let a je to dobrý nástroj. Svou kapacitou a svými možnostmi ovšem nenaplňuje katedrálu tak, jak by bylo vhodné,“ popsal tehdy Pávek.

K posunu v celé záležitosti došlo až v roce 2017, kdy vznikla nadace na dostavbu varhan. Ve veřejné sbírce se vybralo přes 63 milionů korun. Ve výběrovém řízení poté uspěla firma zkušeného barcelonského varhanáře Gerharda Grenzinga.