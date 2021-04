Festival Pražské jaro stále věří v možnost účasti diváků v sále. Upravený program nabídne 23 koncertů

upravený program Pražského jara

12. května.

20.00, Obecní dům



ZAHAJOVACÍ KONCERT



COLLEGIUM 1704

Václav Luks – dirigent



Bedřich Smetana

Má vlast



13. května

20.00, Obecní dům



COLLEGIUM 1704

Václav Luks – dirigent



Bedřich Smetana

Má vlast

18.00, Rudolfinum



MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRAŽSKÉ JARO

FINÁLE, SMYČCOVÉ KVARTETO



Jedno z následujících děl

Leoš Janáček

Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty



Bedřich Smetana

Smyčcový kvartet č. 2 d moll



Ludwig van Beethoven Jeden z následujících kvartetů

Smyčcový kvartet č. 7 F dur op. 59 č. 1

Smyčcový kvartet č. 8 e moll op. 59 č. 2



14. května

18.00, Rudolfinum



MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRAŽSKÉ JARO

FINÁLE, KLAVÍR



Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Marek Šedivý – dirigent



Jedno z následujících děl

Ludwig van Beethoven

Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58

Petr Iljič Čajkovskij

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll op. 23

Antonín Dvořák

Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33

Fryderyk Chopin

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11

Sergej Rachmaninov

Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18





15. května

20.00, Pražská křižovatka



H

Paul Van Nevel – umělecký vedoucí



Josquin Desprez

Inviolata, integra et casta es Maria

Comment peult avoir joye

Missa “L’homme armé super voces musicales”: Agnus Dei

Ut Phoebi radiis

Et trop penser

Praeter rerum seriem

Ludwig Daser

Missa “Praeter rerum seriem”: Sanctus

Josquin Desprez

La plus des plus

Ecce tu pulchra es

Missa “Maheur me bat”: Agnus De



16. května

20.00, Rudolfinum



Garrick Ohlsson – klavír



Karol Szymanowski

Sonáta pro klavír č. 3 op. 36

Sergej Prokofjev

Sonáta pro klavír č. 8 B dur op. 84

Leoš Janáček

Klavírní sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“

Alexandr Nikolajevič Skrjabin

Preludium op. 59 č. 2

Poema Fis dur op. 32 č. 1

Sonáta pro klavír č. 5 op. 53



17. května

20.00, Obecní dům



SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKEHO ROZHLASU

Ilan Volkov – dirigent

Jan Bartoš – klavír



Alexander Zemlinsky

Sinfonietta op. 23

Sergej Prokofjev

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur op. 10

Igor Stravinskij

Hra v karty, balet o třech rozdáních



18. května

20.00, kostel sv. Vavřince



PRAŽÁKOVO KVARTETO



Jindřich Feld

Smyčcový kvartet č. 4

Joseph Haydn

Smyčcový kvartet č. 67 F dur op. 77 č. 2

Igor Stravinskij

Dvojitý kánon “In memoriam Raoul Dufy”

Antonín Dvořák

Smyčcový kvartet č. 14 As dur op. 105





20. května

20.00, Obecní dům



SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. MĚSTA PRAHY FOK

Ion Marin – dirigent

Ray Chen – housle



George Enescu

Rumunská rapsodie A dur op. 11 č. 1

Édouard Lalo

Španělská symfonie pro housle a orchestr op. 21

Igor Stravinskij

Pták Ohnivák, suita z baletu (verze 1945)





21. května.

20.00, Obecní dům



SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Jakub Hrůša – dirigent

Gerhild Romberger – alt



Antonín Dvořák

Biblické písně op. 99

Johannes Brahms

Symfonie č. 1 c moll op. 68