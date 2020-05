Zvukem i obrazem u vás doma. Pražské jaro láká na koncerty online, z USA zahraje houslista Ehnes

Netradiční podobu festivalu Pražské jaro předznamená 11. května sestřih významných zahajovacích koncertů s Mou vlastí Bedřicha Smetany, který uvede Česká televize. Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se letos festival uskuteční on-line. Základem alternativního programu bude 11 živě přenášených koncertů. Všechny bude možné bezplatně sledovat na webových stránkách festivalu. Vybrané koncerty zprostředkuje Česká televize a Český rozhlas. Praha 10:50 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedenáct koncertů bude živě přenášeno z pódií pěti pražských koncertních síní a jedné brněnské. Zahraje třeba také Česká filharmonie (na snímku) | Foto: Česká filharmonie, Václav Jirásek

Do celého světa budou vystoupení zprostředkována sítí Českých center a velvyslanectví České republiky. „S trochou nadsázky říkáme, že Pražské jaro vám ještě nikdy nebylo blíž. Poprvé v pětasedmdesátileté historii můžete zažít všechny festivalové koncerty zvukem i obrazem u vás doma,“ uvedl ředitel festivalu Roman Bělor.

Jedenáct koncertů bude živě přenášeno z pódií pěti pražských koncertních síní a jedné brněnské. Zahrají Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR), Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia a Česká filharmonie. Ze Spojených států zahraje exkluzivně pro diváky Pražského jara sólový recitál kanadský houslista James Ehnes.

Rozhovory s umělci a pohled do zákulisí příprav tohoto netradičního ročníku bude přinášet každou neděli Echo Pražského jara na ČT art. Polední koncerty Českého rozhlasu Vltava nabídnou každý den od 11. května až do konce festivalu desítky archivních rozhlasových snímků z celé historie Pražského jara.

Erbovní dílo Pražského jara, Smetanova Má vlast, zazní třikrát. Vedle pondělního sestřihu na ČT art týž den, tedy 11. května, uvede Český rozhlas Vltava záznam zahajovacího koncertu Pražského jara z roku 2009, kdy SOČR řídil polský dirigent Antoni Wit.

O den později pak Vltava odvysílá zahajovací koncert festivalu z roku 1990, kdy v čele České filharmonie po více než 40 letech emigrace stanul dirigent Rafael Kubelík. V tradiční den zahájení 12. května festival nabídne online koncert složený z gratulací a písně k 75. výročí Pražského jara, kterou pro tuto příležitost složil skladatel Petr Wajsar.

Havelka na střeše

Pražskému jaru ze svých domovů mimo jiné popřejí mezzosopranistky Bernarda Finková a Dagmar Pecková, klavíristé Garrick Ohlsson a Miroslav Sekera, hornista Radek Baborák, Pražákovo kvarteto a Epoque Quartet. Ze střechy Rudolfina bude pořadem provázet hudebník a režisér Ondřej Havelka.

„Je mi pochopitelně líto, že s vámi nemohu být na narozeninovém koncertě osobně. Ale už nyní mohu slíbit, že se v Praze setkáme příští rok, kdy budu mít na Pražském jaru recitál a zároveň budu členem klavírní poroty pražskojarní soutěže,“ vzkázal americký klavírista Ohlsson.

Na závěr festivalu 4. června zahraje Česká filharmonie vedená Jakubem Hrůšou z Rudolfina díla Ludwiga van Beethovena v úpravě pro smyčcový orchestr.

Kompletní program Pražského jara se nachází na www.festival.cz. Jubilejní 75. ročník měl nabídnout 53 koncertů a začít 7. května.

„Po ekonomické stránce je to zásah veliký, měli jsme letos rekordní prodeje. Utržili jsme do té doby, než prodeje ‚usnuly‘, asi 25 milionů korun, to je částka, kterou musíme vrátit, tak jako budeme vracet vstupné všem,“ uvedl ke zrušení původní podoby festivalu ředitel Bělor.

Stejně jako jiné kulturní subjekty závislé na prodeji vstupenek nechává Pražské jaro na zvážení posluchačů možnost darovat část vráceného vstupného jako podporu alternativního programu a na festivalové projekty budoucí.