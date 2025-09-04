Přesunutý koncert rappera Ye v Praze? Výbor na základě petice vyzval radní, aby tomu zabránili
Pražští radní Adam Zábranský (Piráti, kandiduje do sněmovních voleb) a Jiří Pospíšil (TOP 09, kandiduje do sněmovních voleb za koalici Spolu) by měli udělat vše pro to, aby se v Praze nekonala vystoupení hudebníků propagujících nacismus. Ve středu je k tomu vyzval zastupitelský kontrolní výbor v souvislosti s peticí proti vystoupení amerického rappera Ye (dříve Kanye West).
Ten podle petice ve své tvorbě i prohlášeních oslavuje nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Srpnová informace o plánu uspořádat rapperův koncert v Praze zatím nebyla potvrzena.
Hudebník Ye, který byl dřív známý jako Kanye West, měl vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubikon u Bratislavy. Koncert se nakonec nekonal. I na Slovensku proti vystoupení vznikla petice, její autoři označili rappera za jednoho z nejznámějších antisemitů. Následně portál Aktuality.sk informoval o záměru přesunutí koncertu ze Slovenska do Prahy. Konání koncertu od té doby nikdo nepotvrdil.
Autoři české petice uvedli, že Ye ve své tvorbě i prohlášeních oslavuje nacistického vůdce Hitlera, opakovaně relativizuje nacismus, letos v květnu vydal skladbu Heil Hitler a ve svém e-shopu prodával trička se svastikou.
Podle autorů a autorek by koncert mohl přispět k posilování a šíření extremismu. Petici dnes kontrolní výbor projednal, ale jelikož nemá potřebných 1000 fyzických podpisů, ale jen asi 2000 elektronických, nebude se jí zabývat plénum městského zastupitelstva.
Náměstek primátora a radní pro kulturu Pospíšil už v minulosti uvedl, že koncert by v metropoli být neměl. Podobně se do médií vyjádřil i primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Ye patří mezi nejúspěšnější hudebníky v historii hip-hopu, jeho politické komentáře v posledních letech však vyvolávají kontroverze a vedly k rušení jeho koncertů či ztrátě sponzorů. Kvůli písni na oslavu Hitlera přišel rapper podle informací světových médií třeba i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censoriová.