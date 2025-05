Přijedu někam, jsem tam poprvé a v kavárně hrají moji písničku. Je to zvláštní, říká zpěvák Ambor

Spousta lidí vaše songy poprvé slyšela díky sociálním sítím. Co si o tom myslíte?

Myslím, že jako většina lidí, mám se sociálními sítěmi vztah lásky a nenávisti. Člověk se tam snadno začne srovnávat s ostatními, a to je podle mě dost negativní. Na druhou stranu je skvělé, že i když jsem bydlel ve sklepě u rodičů, mohl jsem díky sítím dostat hudbu a věci, co si tvořím sám, ven do světa. Byla to pro mě obohacující zkušenost. Zvládl jsem to sám, a jsem na to pyšný.

Bylo pro vás důležité psát hudbu tak, aby ji zachytil algoritmus sociálních sítí a nabízel tak dalším uživatelům?

Některé písně jsem opravdu vydal s tím, že díky sociálním sítím mohu oslovit případné nové fanoušky. V jednu chvíli jsem se ale přistihl, že tvořím hudbu jen pro algoritmus – a to mě vůbec nenaplňovalo. Dal jsem si proto od psaní a nahrávání na pár měsíců pauzu.

Když jsem se k tomu vrátil, chtěl jsem na to jít jinak – tvořit tak, aby mi to dělalo radost. Tehdy vznikly písně jako Rockwood, Belong Together nebo Good To Be. Ty už nevznikaly pro algoritmus. Psal jsem o lidech, místech, o domově – o věcech, které pro mě něco znamenají. A právě tehdy ta hudba začala v lidech opravdu rezonovat. Díky tomu teď můžeme hrát po celé Evropě, v Austrálii i v Severní Americe.

Z toho jsem si odnesl, že být autentický a sám sebou je ta největší superschopnost. Nemá smysl se snažit přizpůsobovat algoritmu – když jsi upřímný, lidi si tě najdou.

Vydal jste první album Rockwood. Jaké to bylo ve srovnání s vydáváním singlů?

Všechno to začalo několika singly. Postupně mi ale došlo, že všechny nějak žijí ve stejném světě. Mám fakt rád místo, kde jsem vyrůstal, tedy kousek od New Yorku. Když přišel čas odejít na vysokou, vůbec se mi nechtělo. Miloval jsem tu svoji malou bublinu, co jsem měl na základce a střední. A najednou jsem si uvědomil, že pořád píšu o domově a o lidech, na kterých mi záleží. A tak jsem v tom pokračoval. Ani jsem se nenadál a měl jsem celé album.

Pojmenoval jsem ho Rockwood podle státního parku, kam jsme chodili jako děti. Myslím, že každý má takové své místo – kde se za hezkého dne sejdete s kamarády, když zrovna nemáte kam jít. U mě to byl Rockwood, ale třeba ve Francii jsem viděl podobné místo na kopci u kostela. Jsem si jistý, že i tady v Praze máte něco podobného. Každý má svůj vlastní Rockwood.

Která píseň z alba Rockwood je pro vás nejvýjimečnější?

Asi Good To Be. Ta je o mém tátovi. Byla to první písnička, kterou jsem pro to album napsal. Mám ji fakt rád. Hlavně tu první sloku, kde se zpívá: „Možná nejsem žádný vyvolený, ale jsem syn svého otce – a na to jsem hrdý.“ Něco mi na tom, když jsem to psal, přišlo dost silné.

Je nějaký žánr, který byste chtěl v budoucnu zkusit?

Většina mých dosavadních písní je s akustickou kytarou, ale teď pomalu přecházím na elektrickou. Myslím, že by to mohl být zajímavý prvek i pro živá vystoupení. Těším se, že si s tím víc pohraju. Takže teď je moje hlava nastavená spíš tím směrem – od akustické kytary k elektrické.

Všechno to ale začalo hraním na piano…

Hrál jsem na piano už od dětství. Máma mě přihlásila na lekce. Ale neodvážil jsem se zpívat. První song jsem napsal až těsně předtím, než jsem měl jít na vysokou. Vlastně jsem ji napsal proto, že se mi nechtělo opustit domov. Bylo mi osmnáct. A hned jsem se do toho zamiloval. Ta vášeň rostla. Naučil jsem se sám produkovat, protože jsem si nemohl dovolit producenta. Vzal jsem si doma starou kytaru po bráchovi, malou, na kterou už nehrál – a učil se na ní. A pak jsem prostě dál zkoušel se zlepšovat.

Vaši největší hitovku Belong Together hrají rádia po celém světě. Jaký je to pocit?

Je to šílený. Vtipný je, že přijedeme koncertovat někam, kde jsem nikdy nebyl – třeba do Varšavy – a najednou tam v kavárně hrají Belong Together. A já si říkám: „Já tady nikdy nebyl, a lidi tady znají můj hlas.“ Je to zvláštní, je to fakt speciální.