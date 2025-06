Přirovnání k Edit Piaf mi lichotí. V Praze se můžete těšit na velkou pařbu, říká v rozhovoru zpěvačka ZAZ

Patří mezi nejoblíbenější a nejposlouchanější francouzské zpěvačky. Na hudební scénu doslova vtrhla před patnácti lety s hitem „Je Veux“ a od té doby vystupuje po celém světě. Příští rok ji čeká velké turné po Evropě a 27. ledna se znovu vrátí do Česka konkrétně do Prahy. „Už nechci změnit svět. Chci se mít ráda,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Isabelle Geffroy, která je známá ve Francii a ve světě pod uměleckým jménem ZAZ. Host Radiožurnálu Paříž 10:15 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka ZAZ vyrůstala v Bordeaux a hrála taky v ulicích Paříže | Zdroj: Profimedia

Na úvod musím říct, že jsi mi nabídla tykání, za což moc děkuju. Mám tě oslovovat ZAZ nebo Isabelle?

Jak chceš. ZAZ nebo Isabelle. Jsme jedna a ta stejná osoba.

Můžeš mi na úvod říct, jak si přišla k pseudonymu ZAZ?

Ten pseudonym je z období sociální sítě Myspace. Tehdy jsem nazpívala pár písniček s kamarády. Hledala jsem nějaké umělecké jméno. Jeden kamarád mi říkal ZAZ, protože se jmenuju Isabelle. To se mi líbilo. Je to alfa a omega, první a poslední písmeno abecedy. Viděla jsem v tom myšlenku koloběhu, něco jednou skončí a pak zase začne. Je to výbušné. Prostě ZAZ.

To je pravda. Má to sílu. Kdo ti vlastně ještě dneska říká Isabelle?

Rodina a lidé, kteří mě sledují. Vydala jsem album jménem „ISA.“ Když jsem jela do latinské Ameriky, tak mě tam lidé oslovovali Isabelle. Ti, kteří mě sledují dlouhodobě a kteří mě znají nejlépe, mi říkají Isabelle.

Učitelka francouzštiny

Jestli Ti to nebude vadit, začal bych osobním příběhem. V roce 2010 jsem dostudoval gymnázium a šel jsem na vysokou. Na hodinách francouzštiny jsme rozebírali tvoje písničky a hlavně tvůj hit „Je Veux“. Říká ti hodně lidí, že se naučili francouzsky díky tobě a tvým písním?

Hodně lidí ve světe mí říká, že se učí francouzsky s mými písničkami. Taky mi dávají najevo, že sdílí hodnoty, které vyjadřuji. Zpívám hlavně francouzsky. I když lidé třeba nerozumí úplně všemu, tak cítí, co říkám. Jsem hodně expresivní. Emoce jsou jazyk a existuje ještě něco za hranicemi slov.

Píseň „Je Veux“ vyšla v roce 2010. Bylo to pro tebe velmi bláznivé a náročné období. Hodně jsi cestovala, málo spala. Jak jsi to všechno vnímala?

Už předtím jsme vnímali, že se lidem naše hudba líbila. Dělo se spoustu věcí. Ve spolupráci s Francouzskou aliancí jsme odjeli do ruského Vladivostoku. Vydali jsme první písně jako „Je Veux“ nebo „Les Passants“.

Když ale vyšlo album, tak to bylo neuvěřitelné. Jednou z prvních zemí, kam jsme odjeli, bylo Německo. Měli jsme tam stejný úspěch jako ve Francii, bylo to prostě šílené. Naše hudba se šířila na sociálních sítích, na Youtube byla videa, jak zpíváme na ulici. Byli jsme prostě všude. Hodně jsem cestovala. Bylo to doslova tsunami.

Ze všeho jsem byla nadšená, ale už jsem nestačila řešit všechno kolem. A myslím, že to nezvládal ani můj tým. Na druhou stranu, já mám hodně energie a elánu. Líbilo se mi, že můžu zářit. Všude nás vítali a byli šťastní, že jsme přijeli.

V písni „Je Veux“ zpíváš i o penězích, že nechceš žádné sídlo ve švýcarském Neuchatel. Vnímáš to tak stále nebo se to změnilo?

Samozřejmě, že je příjemné mít pohodlí, jezdit do krásných hotelů, chodit do výborných restaurací, kupovat si hezké věci. Jestliže je tvým snem mít krásné hodinky nebo krásné auto, tak si ho splň. Když se ale ženeš jenom za tím, tak je to pak chaos, rozhodně v tom nenajdeš stabilitu. Tu člověk podle mě najde uvnitř sebe sama.

Víš, pracovala jsem v takovém kabaretu. Necítila jsem se tam moc dobře. Neměla jsem dojem, že by mě lidé respektovali. Zůstávala jsem tam jen kvůli tomu, abych mohla zaplatit nájem. Nikdy jsem ale nikde nezůstávala jen kvůli penězům. Jakmile mi to někde nevyhovovalo nebo jsem se začala nudit, tak jsem prostě musela odejít.

Lidé mi říkali, co blbnu, že jsem měla jistotu, varovali mě, abych neodcházela. Odpovídala jsem jim, že se nudím, že nejsem spokojená, že toho chci ještě hodně zažít.

Lidé kolem mě varovali a ptali se, jak to jako udělám s penězi. Taky jsem měla obavy. Byla jsem ale dostatečně bláznivá na to, abych si řekla, že když odejdu a bude mě to jinde bavit víc, tak to dobře dopadne. Ze zkušenosti můžu říct, že to nakonec vždycky dobře dopadlo – našla jsem něco, co mě bavilo a dokázala jsem z toho žít. V každém případě jsem měla dost peněz na to, abych mohla zaplatit jídlo i nájem.

To bylo ale ještě před tvým úspěchem. Jak sis pak vysvětlovala, že to vyšlo, že jsi měla taky velký úspěch? Tak jak to vnímám já, tak je to směs tvé energie na pódiu, dojemných textů a možná taky fakt, že se ti podařilo oživit francouzský šansón Edith Piaf. Souhlasíš s tímhle hodnocením?

Ano, myslím, že to je kombinace mnoha věcí včetně mého hlasu, který může připomínat Edith Piaf nebo jiné zpěváky té doby. Je to asi taky mou hudbou, která je místy romantická, veselá. Je v ní mnoho emocí. Je to nejspíš kombinace tohohle všeho.

Velký tlak

Píseň „Je Veux“ ti přinesla úspěch ale taky kritiku. Lidé hodnotili, jak vypadáš, tvůj styl oblékání a přišly ti taky výhrůžky smrtí.

Součástí popularity je i to, že si do tebe lidé projektují spoustu věcí. Mají dojem, že tě znají. Jsem otevřená, miluju lidi. Je ale pravda, že když je člověk unavený, není mu nejlépe a někdo na něj začne pokřikovat na ulici, tak to není zrovna příjemné.

Občas je to velký tlak. Lidé chtějí podpisy, fotku, natáčejí tě nebo chtějí vzkaz pro babičku. Zbožňuju to, protože můžu lidem dělat radost. Na druhou stranu se z tebe stává takový dárek na nožičkách. Jsem člověk jako všichni ostatní a chci tak taky žít. Možná to nemusí být vždycky vidět, ale jsem místy dost stydlivá. Na pódiu jsem energická a to i v životě. Jsou ale okamžiky, kdy mi není nejlépe, kdy emoce nezvládám a davy na mě působí úzkostlivě.

Lidé tě můžou milovat, zbožňovat, nenávidět, nebo být vůči tobě lhostejní. Je tu hodně lidi, kteří mě mají rádi, stejně tak je tu i dost lidí, kteří mě nemusí. Nemusí nenávidět zrovna tebe, ale to co v jejich očích reprezentuješ. Do jisté míry to odhaluje moje slabiny. Když se tě dotýká to, co lidé říkají, tak je to kvůli tomu, že jim dáváš moc a váhu jejich slovům. Když si myslíš, že se tě to netýká, že to není důležité nebo že to není pravda, tak se tě to nedotýká.

Ukázalo mi to, na čem musím zapracovat. Nedostatek ohledu a lásky vůči sobě samé, sebehodnocení. Když jsem začala být známější vše kolem oblékání a šatů pro mě nebylo důležité. Vůbec jsem si tím nelámala hlavu.

A teď už je to jiné, teď už se tím zabýváš víc?

Teď už se tím bavím. Předtím to byl problém. Teď to vnímám spíš jako volbu a něco s čím si hraju jako s barvami, s tvary. Časem jsem se to prostě naučila. To je přece normální. Člověk není stejný ve dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti letech. Je pravda, že se z toho stala hra. Bavím se tím.

Měla jsi strach, když ti chodily výhrůžky smrtí. Dá se s tím vůbec žít?

Procházela jsem si tím, jak jsem mohla. Už ve třinácti nebo čtrnácti letech jsem začala kouřit a pít. Potom se to stávalo stále častěji a pak se z toho stal způsob života. K tomu přišla popularita a permanentní oslavy. Jsem typ člověka, který si rychle vypěstuje závislost a příklon k excesům.

Před pěti lety jsem se rozhodla skončit s kouřením, s alkoholem, s kafem a přestala jsem taky jíst zvířata. Už jsem to udělala v minulosti, ale vždy jen dočasně. Myslím, že toho mám za sebou dost na to, abych věděla, že to bylo správné rozhodnutí a že jsem tím víc získala, než ztratila… Promiň, trochu se dusím, musím se napít…

To je čaj?

Ano, oblíbila jsem si bylinné čaje.

Líbí se mi, že máš velký hrnek.

Jo, ale pak budu furt chodit na záchod.

Alkohol jako berlička

Říkala si, že si s některými návyky skončila před pěti lety. To bylo tím pádem v období pandemie covidu?

Přesně tak. Chytila jsem covid. Byla jsem hodně nemocná. Zhruba na čtyři, pět měsíců jsem ztratila chuť i čich. Bylo to děsný. Cítila jsem se, jako kdybych přišla o ruce nebo o nohy. Postupně se mi chuť a čich vrátily. Tehdy jsme s partnerem absolvovali třídenní půst. Rozhodně neříkám, aby to lidé dělali sami. Lepší je to podstoupit s někým a ve chvíli, kdy si to lidé pořádně promyslí… ale abych odpověděla na otázku.

Alkohol, cigarety, to jsou všechno věci, které mě v jednu dobu posouvaly. Byly to takové moje berličky. Určitou dobu vám pomáhají, ale pak se stanete jejich otrokem. Jste kvůli nim uzavření. Až potom, co jsem tyto návyky opustila, tak jsem dokázala čelit vlastním problémům. Chtělo to hodně odvahy a půst mi v tom pomohl.

Natáčíme v tvém pařížském studiu. Tady si nahrávala nové album s názvem „Sains et saufs“ neboli „zdraví a v bezpečí“?

Ne, to nebylo tady. Hodně jsem na novém albu spolupracovala se zpěvákem Raphaelem v jiných studiích v Paříži a taky u něj doma. Taky s Noém Preszowem to bylo zase spíš u mě. Pracovala jsem i s dalšími autory a skladateli, hodně jsme mluvili, všechno jsme probírali. Spolupracovala jsem taky s belgickou skupinou Puggy v Bruselu.

V jejich studiu jsem strávila opravdu hodně času. S nimi jsem vypiplávala hlavně závěr alba, pracovali jsme na aranžmá, doprovodných hlasech, všech variacích. Opravdu vzhlížím k jejich práci, obdivuju ji. Velmi vřele mě přijali a naslouchali všem mým požadavkům. Vyzkoušeli jsme toho opravdu hodně, některé návrhy skončily v koši, protože nefungovaly. Byla to ale velmi příjemná práce.

Tvé nové album – v pořadí už šesté - má vyjít 19. září. V jednom z tvých videí na Instagramu si popisovala, že ses při nahrávání bavila, a že sis to nikdy dříve takhle neužívala, čím to bylo?

Víš, dřív to bylo tak, že když za mnou lidé s něčím přišli a navrhovali mi třeba něco, čeho jsem nebyla schopná, tak jsem i přes to se vším souhlasila. Říkala jsem si, že se aspoň něco nového naučím. Všechno bylo nové, nevyznala jsem se v tom. Při druhém albu už jsem vnímala víc tlaku. Lidé měli větší očekávání, protože první album se povedlo. Měnil se taky tým lidí kolem mě.

Každé album mě zachytilo trochu v jiné životní etapě. Nahrávání alba ve studiu pro mě bylo vždy obtížné. Na pódiu jsem si cítila dobře, ale to se taky vyvíjí. Čím jsem starší, tím víc si to užívám. Během pandemie covidu jsem si chvíli přála, aby ZAZ zemřela. Říkala jsem si, že jsem se chovala jako superhrdina, který všechny musí zachránit, všem musí pomoct, se vším musí souhlasit.

Uvědomila jsem si, že superhrdina nejsem. A že ať udělám cokoliv, vždy tu budou lidé, kteří budou s něčím nespokojení. Pochopila jsem, že musím být sama sebou, respektovat se a vytyčit si jasné hranice. Už nechci změnit svět. Chci se mít ráda, užívat si a chápat se. Jen tak můžu měnit i věci kolem sebe.

Album o odpuštění

A tohle uvědomění ti pomohlo při práci na tvém novém albu?

Přesně tak. Řekla jsem si, co vlastně chci od toho nového alba. Udělat lidem radost? Samozřejmě. Teď ale věřím, že čím víc jsem sama sebou a vyjadřuji to, co jsem, tím víc si to užívám a lidé se mnou. Celou dobu se snažím být, co nejautentičtější, nejupřímnější a nejspravedlivější k sama sobě. Jedině tak můžu pomoct lidem, kteří jsou na cestě.

Na tvém novém albu je píseň s názvem „Je pardonne“ tedy „odpouštím.“ Mluvili jsme spolu o kritice tvého vzhledu, stylu oblékání. Dá se říct, že tahle píseň je tedy o tom, že odpouštíš lidem, kteří tě kritizovali?

Ano, ale není jen o tom. Je o mém příběhu – týká se mého dětství, které bylo složité, i mé puberty, která byla velmi chaotická. O tom, jak jsem se dávala dohromady ve dvaceti letech, o zkouškách, kterými jsem si prošla. Zažila jsem si opravdu velmi složité a těžké časy. Díky tomu všemu jsem, ale myslím lépe pochopila lidi. Kdybych to všechno neprožila, tak bych nezpívala jako dnes.

Píseň „Odpouštím“ vyvolala velké debaty. Lidé říkali, že přece není možné všechno prominout, všem odpustit. Překvapilo mě to. Vnímám odpuštění jako cestu. Někdy si myslíš, že už si odpustil, protože už sis tím prošel. V mých písních zpívám o tom, co jsem prožila.

Mnoho lidí to vnímá a cítí, i když jsem ještě o některých věcech nikdy veřejně nemluvila. Další to nechápou a slovně na mě útočí. Odpouštění má mnoho etap – vztek, smutek… Někteří lidé vytvářejí svou osobnost kolem vzteku, který může být místy užitečný, protože ti pomůže se dostat z nečinného a ustrnulého stravu.

Pochopil jsem, že v novém albu je hodně autobiografických momentů. Zpíváš například o smrti tvého otce. Je to tak?

Ano, v albu je jedna píseň, ve které se vyrovnávám s touhle ztrátou. To nejde hned. Člověk se dokáže s někým takovým rozloučit až mnohem později. Někdo toho není schopný nikdy. Ve skutečnosti je to tak, že všechno může být interpretované a interpretovatelné. Mě záleží na detailech. I proto jsou pro mě rozhovory komplikované, protože mám rozvětvené myšlení. Chtěla bych naráz říct úplně všechno. To ale nejde. Pak ztrácím nit….

Takže v novém albu zpíváš hodně o dospívání o rodině a o tátovi?

Je to moje základní konstrukce, to, čím jsem. Máma, táta. Sourozenci. Lidé, které jsem potkala na své cestě. Moje první láska ve čtrnácti letech, která byla katastrofická, zničující.

Důležitým milníkem byl určitě taky rozvod tvých rodičů.

Ano, to bylo v devíti letech. Bylo ale nevyhnutelné, aby šli od sebe… Zažila jsem toho opravdu mnoho. Všechno to vedlo k alkoholu a k podobným berličkám. Nemůžu o tom všem mluvit. Ani nevím, jestli by to mělo nějaký význam. Dostalo by se to do médií, která by to pak rozpitvával, analyzovala, psala palcové titulky.

Na druhou stranu chci vyprávět a sdílet. To je ale možné v soukromí. Hodně jsem mluvila se svými blízkými. V médiích o těchto věcech můžu taky mluvit, ale ne o všem. Nemělo by to význam.

Hodně vnímám, co se děje ve společnosti. Jsem instinktivní a intuitivní. Všichni hledáme nějaké místo – ve společnosti, v rodině, v práci, v páru i s dětmi. A vytyčujeme si hranice. Společnost to taky dělá - stačí se podívat na hnutí Metoo nebo na feminismus.

Probrali jsme tvé nové album co do obsahu. Jak je to po žánrové stránce? Ty jsi známá tím, že ráda střídáš žánry – rock, elektro…

Wow, to je těžký… je to prostě francouzská píseň. Je tam akorát jedna skladba ve španělštině, myslím. Jsou tam prvky popu, jazzu, elektra. Je tam hodně odstínů.

Podzimní turné

V létě vyrážíš na velké turné do Německa, Španělska. Na podzim budeš vystupovat ve Francii a 27. ledna 2026 budeš v pražském O2 universum. Na co se můžeme těšit – na tvé nové album?

Ano, určitě zazpívám pár písní z nového alba. Je ale těžké to poskládat. Vybrat si všechny ty písničky. Líbí se mi jich tolik a není na všechny čas. Určitě ale nevynechám „Je Veux“ nebo „La féé“. Tu miluju. Každopádně se budu snažit udělat radost lidem, kteří mě sledují a mají rádi mou hudbu. Bohužel vždycky bude někdo zklamaný, že nezazpívám zrovna ta „jeho“.

Na koncertech vnímám lidi, jak křičí a dožadují se nějaké písně. Nejde vždycky reagovat na konkrétní přání, protože jsme třeba danou skladbu s kapelou dlouho nehráli, nesecvičili jsme si ji. Navíc, mě se taky občas stává, že zapomenu texty svých písní.

To už se ti opravdu stalo?

Ano, byla to písnička Ma Valse (Můj valčík). Dlouho jsem ji nehrála a trochu jsem si spletla text.

V takovém případě akorát stačí víc nechat zpívat diváky, ne?

To máš pravdu. Každopádně v Praze se můžete těšit na velkou pařbu. Těším se na diváky v Česku. Vím, že je tam je velmi pozorné publikum plné lásky. Jsou vždycky nadšení, že nás zase vidí.

Do Česka se vracíš už poněkolikáté. Vzpomínáš na nějaký konkrétní zážitek?

Ano, vzpomínám na vystoupení na festivalu Coulours of Ostrava, samozřejmě taky na Prahu, na to jak jsme se s kapelou procházeli po pražských uličkách. Byli jsme taky v muzeu mučicích nástrojů. Vzpomínám taky na české diváky, na jejich energii a hodně na Ostravu. Jednou byl na Coulours americký jazzový zpěvák Bobby McFerrin. V hudbě nemám moc idolů, spíš lidi, kterých si vážím a které mám ráda. Kdybych ale měla mít nějaký idol tak to bude právě Bobby. Pracuje s hlasem jako z hudebním nástrojem. Obdivuji ho.

Takže do Česka se vracíš ráda.

Ano, přijde mi, že tam lidé s námi chtějí být, že se těší. Vnímám ochotu spoluvytvářet, tvůrčího ducha. To se mi líbí.

Srovnání s Piaf

Nejen v Česku tě lidé přirovnávají k Edith Piaf. Ty ostatně zpíváš její písně jako třeba „La Vie en Rose“. Máš ráda tohle srovnání? Nesvazuje tě?

Piaf je Piaf. Člověk nechce být moc srovnávaný, ale být spíš sám sebou. Já to ale vnímám jako lichotku. Edith Piaf znali lidé po celém světě. Byla to jedna z nejposlouchanějších francouzských zpěvaček ve, měla neuvěřitelný hlas, šarm, zpívala o lásce. Vnímám ale, že byla do jisté míry závislá.

Já zpívám o tom, aby se lidé naučili mít rádi, o nezávislosti o svobodě. Na druhou stranu je ale pravda, že Piaf měla svobodnou mysl. Prožila si toho tolik, prošla tolika zkouškami a stále zůstala s hlavou vztyčenou.

Takže je to pro tebe lichotivé srovnání?

Ano, velmi. Samozřejmě. Představ si, kdybych měla kariéru jako ona. Že by mě lidé znali stejně jako ji, že bych se s nimi mohla stejně propojit, vyvolat v nich podobné emoce. To by bylo úžasné.

V Česku se o tobě taky rozšířila informace, že si začala zpívat v pařížských ulicích. To ale není úplně pravda. V pěti letech si nastoupila na konzervatoř, tancovala si, učila ses na housle, na kytaru, na klavír….

Ano, zkusila jsem spoustu věcí. Ve dvaceti letech jsem v Bordeaux nastoupila do své první kapely. Zpívali jsme Blues, zkusila jsem taky jazz, vystupovala jsem na bálech. Na pódiu nás bylo patnáct i s tanečníky.

No a jak si tedy vysvětluješ to, že lidé o tobě říkají, že jsi začínala zpívat na ulici?

Myslím, že to je kvůli tomu, že na prvních videích, která se rozšířila na internetu, zpívám na venku, konkrétně na Montmartru. Lidem se prostě zalíbil tenhle klip, kde zpívám na ulici. Navíc na Montmartru. To v lidech probouzelo vzpomínky na staré francouzské písně. Navíc jsem zpívala taky v kabaretu, v baru u klavíru a rok a půl jsem opravdu hrála na ulici.

A to si ale nehrála jen na Montmartru, ne?

Hlavně tam. Zkoušela jsem to taky v metru, to ale bylo velmi těžké, nevděčné. Na Montmatru jsme vyzkoušeli víc ulic. A pak jsem našla jedno místo se zdí. Zpívala jsem naproti a zeď hudbu krásně odrážela. Jedna sousedka z toho byla na větvi. Chodila za mnou, že už je prý z toho unavená, ať toho nechám.

Viděla jsi ji od té doby?

Ne, už ne. Tehdy nás na Montmartru přivítali tamní malíři i majitelé restaurací. Je to poměrně uzavřený svět. Opravdu nás přivítali s otevřenou náručí a brali nás. Stali jsme se součástí tamního prostředí. Cítila jsem se, že tam patřím.

Spolupráce s Aznavourem

Tvé třetí album je o Paříži. Zpíváš slavnou píseň „Champs-Elysées“ od Joeho Dassina. Zpívala si taky s Charlsem Aznavourem jeho píseň ze 70. let „J’aime Paris au mois de mai“ „Miluji Paříž v květnu“. Jak se ti s ním spolupracovalo?

Spolupráce s Charlesem byla úžasná. Říkal mi Zaznavour. Líbilo se mu, že u mě našel to, co vídával u zpěvaček, jako byly Arletty nebo Edith Piaf. Uvědomila jsem si, že lidé všude ve světě zbožňují staré francouzské písně. Když jsem zpívala v barech u klavíru, tak tam chodilo hodně cizinců.

Zpívala jsem proto hodně právě tyhle známé francouzské písně. Naučila jsem se tyhle skladby hlavně proto, aby je mohla zpívat zákazníkům v baru. Stáli o tenhle repertoár. Sama jsem se věnovala spíš jazzu, ráda jsem zpívala písně Bobbyho McFerrina, o kterém jsme mluvili, taky songy od Tonii Marie. Líbila se mi i kubánská hudba.

Nakonec to byli právě tihle zákazníci, kdo mě přivedli k starým francouzským písničkám. Pak jsem si to uvědomila jednou ve studiu a řekla si, že by bylo fajn natočit takové album a smíchat to s jazzem. Všichni do toho šli se mnou. Řekla jsem si, že by bylo dobré oslovit Quincyho Jonese. Všichni mi dávali najevo, že nebude nikdy souhlasit. Varovali mě, že jeho právníci budou mít spoustu požadavků, ale Quincy do toho šel.

Znali jste se s Charlesem Aznavourem ještě před nahráváním alba?

Ano, párkrát jsme se předtím potkali v televizi.

Píseň do alba jste s Aznavourem natočili, myslím, čtyři roky před jeho úmrtím.

Charles byl velmi oblíbený a milovaný. Zpíval o sobě, svých pocitech a životě, ale taky o tom, jak vnímá svět. Podobně jako já….

Když jsme u těch celebrit, zaslechl jsem, že si tvé písně oblíbil taky americký herec Russell Crowe. Mohla bys mi k tomu říct víc?

Ano, byla jsem tehdy v Brazílii a on zrovna ve Francii, kde říkal, že poslouchá moje písničky při vysokohorské turistice. Někdo se mě tehdy zeptal, jestli bych mu nenatočila nějaké video. Bylo zrovna brzy ráno a já byla hrozně unavená. Poslala jsem mu tehdy takový vzkaz, že s ním kdykoliv půjdu nějakou túru. Vyměnili jsme si pár zpráv, ale už jsme se k tomu nevrátili. Člověk takhle pozná spoustu lidí, bohužel se nemůže se všemi hned setkat.

Zpěv a kung-fu

Ještě mám jednu poslední otázku – prý jsi cvičila kung-fu s osobním trenérem, je to pravda?

Ano, cvičila a pak jsem se za něj provdala. Byl to můj trenér boxu a kung-fu v Paříži. Kung-fu jsem cvičila i v Bordeaux asi rok. Když jsem se přestěhovala do Paříže, tak se mi ale moc nelíbily místní kluby. Nenašla jsem už takovou partu. Proto jsem hledala někoho, s kým bych mohla cvičit. V té době už jsem taky dost pracovala, potřeboval jsem někoho, kdo by byl trochu flexibilnější.

A kung-fu sis vybrala jako sportovní aktivitu nebo jako sebeobranu?

Jako malá jsem dělala karate a judo. Bojové sporty mi vždy pomáhaly se lépe cítit ve svém těle. Kung-fu vnímám i v uměleckém ohledu – trochu jako tanec. Je to víc než jen bojové umění. Je to umění života. Tolik jsem se toho díky kung-fu naučila. Mrzí mě, že jsem s ním nezačala už jako malá. I box mě hodně naučil. Každému vyhovuje něco jiného. Když jsi ale typ člověka, který má hodně energie a hodně přemýšlí, tak je sport opravdu důležitý, dokonce bych řekla nezbytný.

U jógy je to podobné. K té jsem se ale dostala později. Měla jsem o ní nějaké představy, které se ale vůbec nezakládaly na pravdě. Díky józe posiluji všechny ty skryté svaly. Dělám takový mix všech těchhle sportů.