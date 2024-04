Proč pořád potřebujeme Kurta. Poslouchejte podcast Cobain o smrti ikony a nesmrtelnosti Nirvany

Od smrti Kurta Cobaina uplynulo 5. dubna 30 let. V čem spočívá přitažlivost písní jako Smells Like Teen Spirit? A čím to, že Kurt Cobain byl po nějakou dobu „nejvíce vydělávajícím mrtvým hudebníkem“ na celém světě? Pětidílný podcast Pavla Klusáka těží z bohatého trsu příběhů a témat, které se vážou ke Kurtovi, jeho ženě Courtney Love a Nirvaně. Praha 12:37 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurt Cobain na festivalu Reading, 1991 | Zdroj: Profimedia

„Hlavním důvodem, proč vyprávět o smrti a nesmrtelnosti Kurta Cobaina, je pro mě fakt, že lidé z různých generací jsou Nirvanou vzrušení i po třiceti letech od jejího konce. Co by za to jiní popkulturní autoři dali!“ říká Klusák o vzniku seriálu.

„Hovory, které jsem o Nirvaně absolvoval, byly vždycky dotknuté něčím z hloubi. Mluvil jsem s teenagery, kterým Nirvana pomáhá saturovat emoce. Řada příslušníků generace X mi vyprávěla o svém šoku, když tehdy ve zprávách oznámili Kurtovu smrt. Jedni si přesně vybavují, že to bylo při čekání na další díl Lynchova Městečka Twin Peaks, jiným se zase do mysli vpálilo dilema, zda vstupenku na – nikdy neuskutečněný – pražský koncert vrátit, nebo zda si ji nechat na památku,“ pokračuje autor podcastové série.

„Na seriálu se, myslím, odráží i moje zaujetí pro různorodá, navzájem kontrastní témata.“

„Proto jednou prozkoumáváme dějiny heroinu, který si od Cobaina a Courtney Love těžko můžeme odmyslet, a podruhé rekapitulujeme Kurtův seznam oblíbených knih od Süskindova Parfému až po feministické manifesty,“ popisuje Klusák.

O dobové scéně ženského punku, tedy hnutí riot grrrlz, v podcastu hovoří akademička a rockerka Pavla Jonssonová, členka kapely Zuby nehty.

Je tragikomické, že smrt titulního hrdiny přichází v předposledním dílu. Úplný závěr podcastu se věnuje dalšímu z přesahových témat: posmrtnému byznysu s dílem a osobností popkulturních legend.

Scénář a režie: Pavel Klusák

Zvukový design a hudební spolupráce: Ondřej Ježek

Hudba: Václav Havelka

Účinkují: Kateřina Císařová, Vojtěch Vondráček, Anita Krausová, Daniel Šváb

Mistr zvuku: Radim Dlesk

Kreativní producent: Aleš Stuchlý

Producentka: Barbora Vait

Produkce: Petra Petříčková Premiéra: 5. 4. 2024 Pořad obsahuje vulgarismy a není vhodný pro děti a mladistvé.