‚Promyšlený kulturní útok na naše city a rozum.‘ Smetanova Vltava měla premiéru před 150 lety

Oslava české přírody, kterou Bedřich Smetana zkomponoval za pouhé tři týdny, se zapsala do historie jako jedno z nejvýznamnějších děl české hudby. Symfonická báseň Vltava, druhá skladba z cyklu Má vlast, byla poprvé uvedena 4. dubna 1875 a od té doby se stala nejen symbolem české kultury, ale i jedním z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších hudebních děl vůbec. Praha 10:49 4. dubna 2025

„Smetanova Vltava je promyšlený kulturní útok na naše city a na náš rozum,“ soudí šéfredaktor stanice Český rozhlas D-dur Lukáš Hurník o jedné z nejpopulárnějších českých skladeb vůbec. Smetana v ní oslavuje českou přírodu jako nezbytnou součást života ve své vlasti.

Tok hudebně zobrazuje lesy, vesnice s typickou českou svatbou, noční přírodu s východem měsíce i dnes už neexistující Svatojánské proudy.

Tok hudebně zobrazuje lesy, vesnice s typickou českou svatbou, noční přírodu s východem měsíce i dnes už neexistující Svatojánské proudy.

Ukázky z Vltavy nahráli na novém CD rozhlasoví symfonikové v čele s šéfdirigentem Petrem Popelkou. Celý cyklus Má vlast natáčeli postupně skoro dva roky.

Hudební inspirace

Melodie je podle některých jen transponovanou verzí lidové písničky Kočka leze dírou do mollové tóniny. „Samotná melodie písničky Kočka leze dírou je správný hit. Každý správný hit, i v populární hudbě, a Smetana to věděl, musí obsahovat něco, co už lidé znají,“ potvrzuje Hurník.

Ve Švédsku jsou přesvědčeni, že Smetana vycházel z tamní lidové tvorby a zmíněný motiv inspiroval také skladatele Samuela Cohena při kompozici izraelské hymny ha-Tikva.

Vltava inspiruje i současné skladatele, naposledy pětatřicetiletého Jiřího Trtíka, který smíchal původní nástroje třeba i se syntetizátorem. Jeho pojetí skladby zrcadlí třeba to, že od doby, kdy Smetana Vltavu zkomponoval, na řece vyrostlo devět přehrad. „Je to takové antiromantické pojetí, já se tam snažím zohlednit všechna environmentální témata, jako je třeba i znečištění nebo vysychání řek, to je takový obecný problém,“ vysvětluje Trtík.

Vltavu, řeku i Smetanovu skladbu, bude celý rok připomínat i Národní památkový ústav svým projektem Vltava slavná a splavná. Ten vyvrcholí na podzim výstavou na Pražském hradě.