První muž latinského popu Ricky Martin je v Praze. Před českým publikem si odbude premiéru

Jiří Stivín o improvizaci: Musíte nechat tělo, aby hrálo samo

„Vždycky mám radost, že si mohu dělat, co chci. Člověk nemá žádnou trému, protože ať zahraji, co zahraji, všechno je dobře. Je to prostě obraz stavu, v jakém zrovna jste,“ popisuje improvizaci.