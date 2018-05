‚Najednou baf a byl tam Miro.‘ Nevidomá zpěvačka nahrává s hitmakerem Žbirkou v Abbey Road

Ráchel Skleničková ve studiu a Miroslav Žbirka v režii s obřím mixážním pultem poslouchá a radí. „Miro mě opravuje v takových základních věcech, v atmosféře té písně a trošku to přizpůsobujeme, aby to znělo krásně,“ usmívá se Ráchel, pětadvacetiletá absolventka studia klavíru a zpěvu.

Byť je od narození nevidomá, hrála na Pražském jaru a dalších festivalech vážné hudby, vystupovala se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, s Českým národním symfonickým orchestrem a teď nahrává ve slavném londýnském studiu. S Miroslavem Žbirkou nespolupracuje poprvé, ale nahrávat v Abbey Road je přece jen něco jiného.

„Každý rok hraju nebo zpívám na koncertech Světlo pro světlušku a jednou jsem tam doprovázela Mira Žbirku s písní Život nehrá fér, jemu se to asi líbilo a najednou mi volal Petr Karel z Českého rozhlasu, že má jakousi nabídku a jestli bychom se nesešli na kafe. Najednou baf a přijel tam i Miro Žbiro a vyklopili to na mě a bylo to pro mě velmi milé překvapení.“

Slovenský zpěvák a skladatel Miroslav Žbirka přizval českou zpěvačku Ráchel Skleničkovou k nahrávce duetu pro své připravované album. Nahrávají ho ve slavném londýnském studiu Abbey Road | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Sen, který se naplnil

Jak říká Miroslav Žbirka, s Ráchel se zná delší dobu, do nedávna ji ale považoval za klavíristku, pak prý ale zjistil, že i zpívá. „Jsem složil jednu písničku a v té skladbě jsem si představoval Ráchel a dnes se to děje. Už teď můžu říct, že jsem velmi potěšený výsledkem a jsem rád, že něco, co jsem si vysnil v hlavě, se doopravdy splní,“ svěřuje se známý zpěvák.

Do studia Abbey Road vstoupil slovenský hitmaker poprvé před šesti lety, od té doby tady nahrál už dvě alba, teď tady vzniká třetí. „Nahrávali jsme tu píseň Love shines, to byl skutečně moment, na který nejde zapomenout. Tehdy jsem si myslel, že nahrajeme píseň, tím to skončí a bude to můj celoživotní zážitek, ale vyvrbilo se to nějak jinak a teď sem chodím pravidelněji.“

Práce v Abbey Road je podle Miroslava Žbirky vždy zážitek. Vždy, když tam vkročí, prý prožívá pocit splněného snu. Ten se teď vyplnil i Ráchel Skleničkové.

