Kavárna Potmě jako inspirace písně. Zpěvák Stoupa odehraje benefiční koncert na podporu Světlušky

Svítíme ve tmě. Tímto heslem se dlouhodobě řídí projekt nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Nově si ho ale osvojil také zpěvák Patrik Stoupa, který na podporu nevidomých složil píseň. Tu v neděli 18. dubna představí i v živé úpravě v rámci benefičního online koncertu. Praha 12:46 17. dubna 2021

Skladbu s názvem Je to znát složil Patrik Stoupa už před dvěma lety. Tehdy ho k tomu inspirovala Kavárna Potmě, která má návštěvníkům pomocí absolutního zatemnění prostoru přiblížit život nevidomých. Píseň měl zpěvák původně v plánu pokřtít v rámci benefičního turné po českých městech. To ale nakonec kvůli pandemii nestihl.

„Turné už se nám zrušilo třikrát, takže jsme se rozhodli udělat jako náhradu alespoň tento jeden velký online koncert. Využili jsme k tomu krásných prostor nového divadla Hogo Fogo u Příbrami. Ale turné se tím samozřejmě neruší a chtěli bychom ho podniknout na podzim. Tak doufám, že se brzy uvidíme i naživo, když to pandemie dovolí,” popsal své plány Stoupa, se kterým se na pódiu představí také několik speciálních hostů.

Diváci se můžou těšit na Marcela Marka z kapely Děda Mládek, Illegal Band nebo také nevidomou hudebnici Ráchel Skleničkovou. V jejím podání zazní mimo jiné i část zmíněné písně Je to znát, kterou v originále nahrála Markéta Poulíčková.

„Světluška mi za posledních 15 let strašně moc pomohla, a to nejen ve zpěvu. Takže kdykoliv můžu Světlušce takto poděkovat, tak to udělám moc ráda. Těší mě, že nás s Patrikem spojili,” řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Ráchel Skleničková, která zároveň dodala, že by ve spolupráci rozhodně chtěla pokračovat i v budoucnu, až se na koncerty opět vrátí publikum. „Kdyby mě Patrik znovu pozval, tak to beru okamžitě všema deseti. Myslím, že moje kolegyně Míša, se kterou na koncertě vystoupím, to má stejně.”

Pro Skleničkovou ale nebude vystoupení s Patrikem Stoupou prvním duetem kariéry. V minulosti jsme ji už mohli slyšet například po boku zpěváků Mira Žbirky nebo Tomáše Kluse.

Nedělní koncert, který začíná v 19 hodin na sociálních sítích, bude dostupný zdarma s možností nákupu dobrovolné vstupenky. Z té půjde polovina právě na podporu Světlušky.